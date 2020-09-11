邢台市宁晋县中西医结合医院（二院）为实验一小赠送“特殊的教师节礼物”

9月10日，邢台市宁晋县中西医结合医院（二院）走进宁晋县第一实验小学（实验一小），赠送了一份“特殊的教师节礼物”——为教师们举办中医健康养生专题讲座，用爱心和专业守护教师健康，帮助教师缓解身心压力，增强身体素质，进一步构建和谐校园。

来到实验一小，教师们陆续就坐。宁晋二院宣传科科长冯丽璞首先对讲课的李子阳、朱明晓两位医生作了简单介绍。

讲座中，骨伤科主治医师李子阳以“远离手机，拒做低头族”为题，对颈椎病的病因及预防进行了详细讲解，现场为部分教师进行了按摩示范。

康复科主治医师朱明晓以“中医特色疗法”为题，讲解了针灸、推拿、拔火罐、放血、穴位贴敷及刮痧疗法等的作用原理和适应症。

此外，宁晋二院还为该校教师赠送了精美的小礼品，表达二院人对教师的问候和节日的祝贺！

学校负责人表示，在教师节之际，感谢宁晋二院为实验一小的教师们提供中医健康养生专题讲座，这份“特殊礼物”既实用又具有纪念意义，相信每位教师都会珍藏在自己的心里。

（邢台市宁晋县中西医结合医院（二院） 供稿）