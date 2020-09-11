热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

邢台市宁晋县中西医结合医院（二院）为实验一小赠送“特殊的教师节礼物”

2020年09月11日10:24 来源：人民网-人民健康网

9月10日，邢台市宁晋县中西医结合医院（二院）走进宁晋县第一实验小学（实验一小），赠送了一份“特殊的教师节礼物”——为教师们举办中医健康养生专题讲座，用爱心和专业守护教师健康，帮助教师缓解身心压力，增强身体素质，进一步构建和谐校园。

来到实验一小，教师们陆续就坐。宁晋二院宣传科科长冯丽璞首先对讲课的李子阳、朱明晓两位医生作了简单介绍。

讲座中，骨伤科主治医师李子阳以“远离手机，拒做低头族”为题，对颈椎病的病因及预防进行了详细讲解，现场为部分教师进行了按摩示范。

康复科主治医师朱明晓以“中医特色疗法”为题，讲解了针灸、推拿、拔火罐、放血、穴位贴敷及刮痧疗法等的作用原理和适应症。

此外，宁晋二院还为该校教师赠送了精美的小礼品，表达二院人对教师的问候和节日的祝贺！

学校负责人表示，在教师节之际，感谢宁晋二院为实验一小的教师们提供中医健康养生专题讲座，这份“特殊礼物”既实用又具有纪念意义，相信每位教师都会珍藏在自己的心里。

（邢台市宁晋县中西医结合医院（二院） 供稿）

(责编：孙博洋、乔业琼)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn