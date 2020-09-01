宁晋县中西医结合医院采用“五联疗法”救治病患

8月30日，河北省邢台市宁晋县中西医结合医院康复科病房，一位昏迷了半年多的患者能够开口说话了，他说出的第一句话就是“我醒了”。

患者刘某某，男，39岁，家住宁晋县凤凰镇民主新村，是城建系统一名公职人员。一场新冠疫情，打乱了人们的生活节奏。据其爱人介绍，疫情出现后，他一直战斗在抗疫第一线，2月28日还在值夜班。第二天交完班后因身体感到不适回家休息，从未发现过“高血压、糖尿病、慢性肾病、冠心病”等病史的他，于29日18时突发呕吐，伴有语言不利、四肢活动不利，紧接着出现意识模糊。经县内某医院做头颅CT显示为“脑出血”,由于病情较重，家属带患者转入省级某医院进行“颅脑血肿引流术”。手术后,患者生命体征暂时平稳,但仍旧处于昏迷状态。

4月28日，患者转入宁晋县中西医结合医院康复科进行康复治疗。科主任刘翠豹多次为患者组织会诊，制定治疗方案。在脑出血恢复期，根据中医辨证论治，属于“气血逆乱,脑脉失养”导致的神志昏迷,在醒脑开窍治疗大法的基础上,采用“五联疗法”(中药、西药、针灸、理疗、康复)进行综合治疗。

在康复科，住院医师依据患者病情变化，分别采用控制感染、排痰、营养支持、改善循环等药物治疗；护士则应用自己的专业知识,为患者给予精心护理。同时,家属积极配合,在医护人员指导下，根据需要及时为患者调整饮食，定时翻身拍背。经过4个多月的综合治疗，患者的意识逐渐转为清晰,于是有了开头的一幕。

目前，根据患者的病情，还有大量的后续治疗工作去做。期盼在宁晋县中西医结合医院康复科医护人员的不懈努力和家属的积极配合下,早日让患者回归正常的生活。