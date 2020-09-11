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卵巢囊肿超过5厘米要治疗

2020年09月11日08:35 来源：广州日报

20岁的陈小欢（化名）近半年来下腹部逐渐隆起且伴有腹胀感，身边的同学都笑话她是不是怀孕了。小欢在好友的陪同下到南方医科大学第三附属医院妇产科检查，原来她的盆腹腔内有个巨大肿瘤。

入院后，妇产科主任王雪峰给小欢实施了腹腔镜微创手术。术后，小欢体重减轻了10斤，腰也一下子变细了。

据王雪峰介绍，卵巢肿瘤是常见的妇科肿瘤，可发生于任何年龄，20~50岁发病率较高。卵巢肿瘤大多数是良性的，少部分为恶性，但部分良性肿瘤长时间不处理有可能发生恶变。女性朋友若发现腹部出现不适感，不明原因腹部膨隆肥胖，请尽快前往医院检查；建议中年妇女至少每年进行一次体检，做到及时发现，及时治疗。

王雪峰说，卵巢囊肿分为生理性和器质性的，生理性卵巢囊肿会随着月经周期发生变化，这种囊肿通常在3cm左右，且生理性卵巢囊肿经过1~2个月的时间会出现自行消退或变小的情况；但是器质性囊肿，如卵巢巧克力囊肿、畸胎瘤往往不会消失，若囊肿小于5cm可先密切观察；大于5cm则要咨询医生，在医生建议下治疗。

（全媒体记者周洁莹 通讯员施思、游华玲）

(责编：许晓华、许心怡)


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