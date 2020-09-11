糖尿病“上眼”悄无声息  定期筛查截获病变信号

糖尿病视网膜病变（俗称“糖网”）与糖尿病黄斑水肿是糖尿病患者失明的首要原因，也是糖尿病患者最担心的眼部并发症。我国每10位糖尿病人中，可能就有4名并发糖尿病视网膜病变，它已经成为成年人排名第一位致盲性眼病，杀伤力巨大。中山大学中山眼科中心眼底病中心主任医师马进教授指出，临床中发现糖网患者的人数正逐年增加，几乎占据了眼科医院眼底病门诊的半壁江山。糖尿病导致的视功能损害是不可逆的，应重视早期眼科筛查、诊断和及时治疗，可以最大程度避免失明，把握精准治疗时机，挽救当下视力。

趋势：发生率可高达六成 部分患者浑然不觉

马进介绍，糖尿病引发的眼部并发症有多种，包括白内障、眼睛神经问题以及视网膜病变等。当视网膜血管长期处于高糖环境时，会变得脆弱，就像有裂缝的水管一样，容易渗漏、出血，糖尿病视网膜病变（尤其是糖尿病黄斑水肿）是糖尿病人失明的首要原因，也是工作年龄人群失明的首要原因。

“按照国际的分类标准，一期糖网患者包括了那些有糖尿病但是未真正发生视网膜病变的人群，称为‘糖尿病视网膜病变一期改变’。如果把这部分人群算入，糖网的发生率可高达60%以上。”马进表示。在高达六成的发病比例中，相当一部分糖网患者会终身停留在疾病一至三期的阶段，未发生视网膜内新生血管增殖，几乎没有明显症状显露而不被确诊，“从临床治疗来看，发病率要低很多，最终致盲的预计在10%~20%左右。”

特点：性格“飘忽” 疾病进程可“跳级”

尽管对于一部分“幸运儿”，可以终身停留在糖网一期至三期，对生活影响不大，然而，对于大部分糖尿病患者来说，糖网是糖尿病人失明的首要原因，一旦开始启动后，即使血糖控制得好，但病变仍会继续发展，不会停止，而且它不像白内障，一旦视神经出现损害，这个过程是不可逆的。

与青光眼、黄斑变性等致盲性眼疾相比，糖网这种眼疾性格非常“飘忽”。“它的发展进程并非按照步骤逐渐递进，而是会突然‘跳跃式’发展，例如有的患者可以从糖网三期迅速过渡到五期，甚至最为严重的糖网六期，需要立刻实施手术，争分夺秒挽救视力。”马进表示，在临床中发现，相当一部分患者对于这种疾病的“飘忽性”认识不深，总以为可以再等等，或是在发现视物模糊甚至一只眼睛看不见时才去看病，或是放弃眼科专科医生建议只采取保守的内科治疗，导致错失了最佳的治疗时机，“随着糖网患者人数逐渐增加，这类案例几乎每天都在门诊上演。”

防控： 尽早筛查 终身随访

对于这种性格“飘忽”的致盲性眼疾，马进提醒，一旦确诊患有糖尿病，应尽早展开眼科筛查，一方面如果尚未发生眼部病变，早期的筛查可以留下初始的眼部影像记录，这个记录对于医生和患者来说是相当珍贵的，可以对比参照，以捕捉后期疾病的进展情况，另一方面可以尽早捕捉糖网的早期信号，这是因为糖网患者早期症状并不明显，通过早期筛查，早期治疗，才能更好地控制病情。对于筛查后确诊的患者，马进表示，应建立终身随访的个人档案，根据个人病情遵循医嘱，定期到眼科医院进行体检，以及时截获疾病发展以及进一步病变的信号。

专家介绍，如果是常见的2型糖尿病患者，不伴随其他系统性疾病，原则上可一年复查一次眼底。对于有高危因素的患者，如糖尿病伴随有高血压、肾功能异常等，要相应缩短随访时间。值得注意的是，高血压、高血脂、肾功能损害、免疫性疾病如系统红斑狼疮、高龄妊娠等均是高危因素，随访时间要缩短。如果糖网处于三到四期之间，属于进展型阶段，可能更需要每个月随访一次。

目前，糖网主要的治疗手段有三种：激光、眼内注射和玻璃体切除手术。医生会根据患者病情的严重程度，采用一种或者联合多种治疗方法，个性化制定治疗方案，目标是控制病情发展，保留有用生活视力。

（全媒体记者梁超仪 通讯员邰梦云、魏春福）