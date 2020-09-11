溃疡性结肠炎有多厉害？

近日，日本首相安倍晋三因溃疡性结肠炎复发而辞职，引起公众对溃疡性结肠炎这种病的关注。这究竟是一种什么病？能治吗？怎么预防？本期请专家分析答疑。

好比柔软的肠道变成了硬管子

溃疡性结肠炎是一个非特异性的肠道炎症，病因不明，溃疡性结肠炎与克罗恩病合称为炎症性肠病。患有该病的病人肠黏膜反复发炎，会出现腹痛、腹泻、黏液脓血便等，严重的一天要上几十次厕所，可造成患者营养不良和贫血，严重者还会休克。

“得了这个病真的很痛苦。”中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组组长、北京协和医院消化内科主任钱家鸣教授将溃疡性结肠炎打了个形象的比方：好比肠道变成了一根硬管子，无法再吸收水分，也不能正常运送排泄物，会让人十分尴尬。

据北京中医医院消化中心和炎症性肠病中心主任张声生教授介绍，该病容易反复发作产生息肉，从长远来看，还极易引起癌变。它原本在欧美发达国家更为多见，但最近十多年在中国的发病率也逐年上升，患病人数增长了数十倍，已经不再是一个罕见病。

虽然其病因尚未确定，但是根据医学数据推测，溃疡性结肠炎与肠内菌群、自身免疫力有关，饮食习惯的突然改变也可能会致病；基因因素可能也是一个因素，欧美结肠炎患者当中，大约有20％的近亲属都曾有溃疡性结肠炎；心理因素在疾病恶化中占有重要地位。

变化多端、善于伪装、诊断困难

溃疡性结肠炎患者病情轻重不等、症状表现多样。除了肠道问题，皮疹、肝脏损害、关节炎、脱发、骨质疏松、眼部炎症等症状也可能出现。而且，病程大于20年的病人发生结肠癌的风险比正常人高了10—15倍。

正是由于该病变化多端、善于伪装，医生需要通过临床症状、抽血检查、大便检查、CT、磁共振、胃肠镜、病理检查多种方式，进行综合判断，排除其他容易混淆的疾病，方能给出诊断。据悉，安倍首次诊断前，症状已反复出现了10年，足可见溃疡性结肠炎诊断之难。

解放军总医院第一医学中心消化内科医学部学术委员会主任杨云生说，近十年来中国乃至亚太地区，溃疡性结肠炎发病人数呈增长状态，且沿海地区的发病率高于内陆地区。

目前尚无可完全治愈的药物

“作为世界范围内的一个重大疑难病，大部分病人会复发，无论中药还是西药，目前尚未出现可完全治愈的药物。”中山大学副校长兰平表示，目前治疗方法主要是水杨酸类、皮质类固醇和生物免疫制剂等。

美沙拉嗪就是水杨酸类药物，如今已是临床上治疗溃疡性结肠炎的常规用药。遗憾的是，这类药也无法做到“完美”，一部分患者使用一段时间后会出现耐药。

溃疡性结肠炎目前虽无法治愈，但却是可控的，被识别出来后，就应该马上进入治疗阶段，治疗因人而异、因时而异。

据报道，安倍在多年的与该疾病抗争中，使用过氨基水杨酸制剂、糖皮质激素、选择性白细胞吸附疗法等多种疗法。此外，抗生素、免疫抑制剂、生物制剂、粪菌移植、外科手术等也是对抗溃疡性结肠炎的武器。

治疗的目的是控制炎症，缓解症状

溃疡性结肠炎治疗的目的是控制炎症,常用的药物有四大类，包括柳氮磺胺吡啶、皮质类固醇、免疫调节剂以及中药。大多数患者可以选择药物治疗，从而缓解症状。但若药物达不到疗效，又或者大量出血、溃疡穿孔以及存在癌变可能时，就需要考虑手术治疗。

“大多数患者都是轻中度患者，可以在门诊接受药物治疗。根据疾病的分期、分度、病变范围以及是否有合并症等，可合理选择中药或者西药不同种类和剂型，或者采用中西医结合治疗，病情大多都可以得到较好的控制，但一般疗程都较长，需要坚持用药。”北京中医医院消化中心和炎症性肠病中心主任张声生强调，对于重度溃疡性结肠炎或者难治性溃疡性结肠炎则往往需要住院治疗。对于有明显合并感染的症状或重度住院病人，往往需要同时合用抗感染治疗。溃疡性结肠炎治疗的首选目标是缓解症状并达到内镜下黏膜愈合，在此基础上，希望能实现黏膜组织学的彻底愈合。

北京大学第一医院消化内科主任医师王化虹说：“很多人认为只要排便正常就不用再吃药，这是错误的观念。治疗应遵循医嘱，必须让医生用肠镜去看肠壁黏膜是否都已愈合，之后还要维持治疗一到两年。”

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做好疾病管理，定期复查肠镜

“在药物治疗无法有效缓解病情的情况下，需要进行外科手术切除肠道，当然切除之后有切除后面临的问题，比如肠道功能受限，会为患者日常生活带来不便。”专家强调，目前来看，大多数溃疡性结肠炎患者只要正确治疗，其症状还是有可能缓解的，但很多病人可能会复发，有些患者复发较为频繁，而有些通过药物治疗可维持到几年复发一次。

溃疡性结肠炎是终身性疾病，患者的自我管理尤为重要。好的自我管理可以减少疾病复发，减轻痛苦。以下几点十分重要。

1.劳逸结合，不可太过劳累，避免熬夜，每晚应连续睡足7—8小时。

2.适当进行体育锻炼，注意衣着，保持冷暖适中。

3.少量多餐，建议吃柔软、易消化、富有营养、维生素含量高的食物。不吃生、冷、油腻、牛奶及奶制品、多纤维素的食物。注意食品卫生，避免肠道感染。

4.戒烟戒酒，合理规范使用抗生素，减少非甾体消炎药的使用。

5.保持心情舒畅，缓解精神压力，避免情绪波动。

除此之外，为了防止结肠癌的发生，还要定期复查肠镜。起病8—10年的所有溃疡性结肠炎患者，无论病情如何，都要做一次肠镜复查。特别是发病早、病情重、肠道病变广泛、有结肠癌家族史、合并原发性硬化性胆管炎的患者，癌变风险高，要更早、更频繁地复查肠镜。即使没有溃疡性结肠炎，定期体检必不可少，一般推荐40岁后每年做粪便潜血试验，对有大肠癌高危因素者，如有肠道病史，或是有家族史、大肠腺瘤病人等，每年结肠镜检查则必不可少。