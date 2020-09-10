国家卫健委详解我国“互联网+医疗健康”应用经验和成果

国家卫生健康委员会新闻发布会现场（许心怡摄）

人民网北京9月10日电 （记者许心怡）9日，国家卫生健康委员会就全民健康信息化应用发展典型案例有关情况举行发布会。国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，当前全球正处于以信息技术为核心的新一轮科技革命和产业变革中，我国全行业高度重视推动医疗卫生与信息化的深度融入发展，探索积累了不少丰富实践经验和成果。为及时总结全国范围内健康信息化应用发展经验，鼓励行业创新，推动工作落实，国家卫生健康委印发了《关于征集全民健康信息化应用发展典型案例的通知》，遴选了100个典型案例。

据介绍，典型案例分为信息平台建设、“互联网+医疗健康”、医院信息智慧服务、健康医疗大数据应用、医学人工智能创新应用、健康扶贫信息化支撑、网络信息与网络安全、信息化战“疫”等八个类别，包含了区域卫生和医疗机构两个维度。

“互联网+医疗健康”全方位助力疫情防控

毛群安指出，“互联网+医疗健康”具有突破时空的便捷特点，在找到可能的感染者、减少传播途径、降低感染风险方面具有独特优势。各地依托“互联网+医疗健康”为群众提供防疫科普、在线咨询、心理疏导、远程会诊、慢病复诊、药品配送等一系列服务，承接并分流了群众的医疗健康需求，降低了线下人群聚集感染的风险。同时，疫情防控需要也撬动了各级医疗卫生机构充分运用“互联网+”手段，创新服务模式，优化服务效率，加速了粗放式向内涵式的转型发展。

据了解，新冠肺炎疫情在全球多点爆发，持续蔓延，为了向海外的华人华侨、中资机构的工作人员、留学生提供权威、规范、科学的互联网疫情防控知识，提升他们自身的防护能力，3月29日，国家卫生健康委人才交流服务中心承担了新冠肺炎疫情防控海外华人华侨互联网咨询服务平台的设计开发任务。4月7日，平台开通上线。目前平台汇集了国内26家知名医疗机构和第三方服务方，为华人华侨、中资机构的工作人员以及留学人员提供免费的互联网健康咨询服务。

国家卫生健康委人才中心党委书记、主任张俊华介绍，截至目前，平台累计访问量达到了1.5亿人次，直接提供咨询服务的人次数超过了600万。新冠肺炎疫情防控海外华人华侨互联网咨询服务平台为全球疫情科学防控、坚定海外华人华侨战胜疫情的信心贡献了一份力量。

“互联网+医疗健康”多方面给老百姓提供服务

广东省卫生健康委聚焦人民群众卫生健康服务的热点难点问题，大力开展“互联网+医疗健康”便民服务，“一码通用、一网联通、一键诊疗、一站会诊、一体服务”等“五个一”行动取得了阶段性的成效。

广东省卫生健康委二级巡视员李建中表示，广东省财政投入了9亿多元，加强基层医疗卫生机构信息管理系统、远程医疗平台、AI医生进乡村、全民健康信息平台、互联网医疗服务监管平台等项目的建设。今年8月，广东省6409万居民建立电子健康码，居民可凭电子健康码享受全省1420家的医疗机构预约挂号、就诊检查、检验、取药、支付等一码通用的服务。

“全省87%的公立二级以上医院基本上实现了预约挂钩、预约检查、检查检验结果查询等一键诊疗服务，大大缩短了患者看病就医的时间。居民可在1146个乡镇卫生院、2377个村卫生站和57家县域医院实现远程医疗一站会诊，有效的缓解群众看病难的问题。全省113家医院建成了互联网医院，提供线上线下一体化诊疗服务。”李建中介绍说。

银川市则从2016年开始，先后出台了19项互联网医疗地方性政策，现在已经基本形成了一套相对完整的政策体系。

宁夏银川市卫生健康委主任马晓飞介绍，银川市第一人民医院借力宁夏建设国家级“互联网+医疗健康”示范区的优势，大胆探索，先行先试，形成了一套低成本、可复制的“互联网+医疗健康”银川模式，提升了西部欠发达地区医疗服务能力。

“互联网企业是推动‘互联网+医疗健康’快速发展的重要力量，银川模式有一个很大特点，就是坚持和互联网企业进行密切合作、共同发展。现在银川市已经引进80家互联网企业，其中取得互联网医院牌照的达到52家。”马晓飞说，“银川市各级各类医疗机构和基层医疗机构，已经全部参与到互联网各项的应用场景之中，在银川市形成了一个有一定规模的‘互联网+医疗健康’生态体系。互联网企业的任何应用在银川市非常容易落地。”

“互联网+医疗健康”为基层医疗带来“红利”

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心副主任刘新颖介绍说，方庄社区卫生服务中心自2010年起成为北京市家庭医生签约服务的首批试点单位，在家庭医生与签约居民建立连续固定的服务关系基础上，逐步打造了全科医学规范化诊疗流程。

2016年以来，随着国家“互联网＋医疗健康”政策的推进以及技术方面的深度融合，社区卫生服务中心逐步构建出“智慧家庭医生优化协同服务模式”，将互联网、物联网、人工智能等手段应用于居民健康服务的过程中，建立了智慧家庭医生签约健康管理平台。家庭医生通过平台不仅可以为社区居民提供规范化的诊疗和便捷的转诊服务，还可以实施危险因素的控制以及健康生活方式干预等精细化、个性化的健康管理。

“去年，中心的门诊量已经达到了48.1万人次，实现了方庄社区签约居民70%首诊在社区，慢性病控制率也在逐年的提高。目前我们规范管理慢性病患者17482人，其中高血压患者的控制率达到了73.2%，糖尿病患者血糖控制率达到了67.1%，中心也已经顺利实现了从‘疾病治疗’为中心，转向‘健康维护为中心’的转变。”刘新颖说，“互联网和基层卫生的融合可以极大地提升医务人员服务规范性和工作效率，仅以慢病管理为例，互联网的应用可以使慢性病患者规范化管理的时间由年平均61分钟降为22分钟，方庄共17472名慢性病患者，全年可节约人力成本4.57人，相当于财政资金118万元。”