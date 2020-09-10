阴道炎并非成人专属,女童私处有异需警惕

很多家长都会感到疑惑，孩子还小，又没有性生活，怎么会患上阴道炎？近日，复旦大学附属妇产科医院主任医师邹世恩提醒，阴道炎在儿童中也很常见，医学上被称为儿童外阴阴道炎。

儿童患上阴道炎的罪魁祸首就是细菌感染。邹世恩指出，细菌感染原因数不胜数：1.由于儿童卵巢还未发育健全，此时雌激素缺乏，抵抗力低下，很难抵御细菌的侵袭。2.由于阴道临近肛门，很容易导致阴道受到大便污染，引起细菌感染。3.儿童还未养成良好的卫生习惯，如便前、便后洗手等，导致外阴不洁。4.儿童对自己的身体尚未形成足够认知，因为好奇把异物放入阴道内，刺激局部，产生炎症。5.病原体直接感染引发阴道炎，常见的病原体有葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌等。而儿童在幼儿园等公共场所玩耍，可以通过衣物、浴池、玩具等传播。

儿童阴道炎对健康危害更大。一般来说，女性患上阴道炎后，最常见症状就是瘙痒，儿童阴道炎也是如此。邹世恩表示，成年女性出现瘙痒症状，会选择用药、就医。而儿童因为对于自己身体认知不足，当出现瘙痒症状时，会频繁抓挠外阴，导致外阴红肿，严重的甚至会出现破溃。如果局部炎症没有及时控制治疗，转为慢性炎症，则会引发小阴唇粘连，影响外阴发育，严重的甚至会导致阴道闭锁。更有甚者，如果没有及时诊断治疗，其病情会由阴道向子宫、附件和尿路系统蔓延。

儿童阴道炎勿滥用成人药。邹世恩提醒，如果女童出现以下异常情况，家长一定要提高警惕：孩子哭闹不安，用手抓挠外阴，外阴处红肿、破溃；家长清洗孩子内裤时，发现上面有咖啡色分泌物；孩子私处闻着有异味；阴道流血、排尿异常。另外，如果家长发现孩子往体内塞异物，切勿擅自取出，应尽快去医院取出。

需要注意，有些成人用药不适用于儿童。邹世恩解释，因为儿童缺乏雌激素、阴道抵抗力低下等原因，更容易受到刺激患上阴道炎，所以不可按照成人用药剂量用药。如果发现孩子出现异常，应及时就医，遵医嘱使用适合儿童的药物治疗。

做好四件事预防儿童阴道炎。邹世恩建议，预防儿童阴道炎，家长需帮助孩子做到：1.不穿开裆裤、不透气的衣物，减少外阴受到污染的机会。2.小便后清洁，每天清洗外阴，避免使用刺激性强的肥皂。3.勤换洗衣物，让孩子养成爱干净的好习惯，在清洁外阴后保持外阴干燥。4.尽早对孩子进行性教育。

3岁左右孩子的心理发展处于一个特殊性蕾期，此时孩子开始认识到性别的不同，会产生很强烈好奇心。邹世恩指出，面对孩子的问题，家长首先要采取自然、温和的心态，坦诚地回答孩子，不要采用欺骗的方式，也不要给孩子营造一种神秘感。其次，家长尽量给孩子解释男女生殖器的不同，并且告诉孩子应该如何去保护它，不要随意玩弄私处。此外，家长在回答孩子问题时，不要犹犹豫豫，尽可能坚决、果断。总之，及时进行性教育，可让孩子更好认识自己的身体，保护自己。（胡珍）