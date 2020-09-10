牛奶常喝 这些“常识”不能信

牛奶是许多人早餐必不可少的食物，也是最古老的天然饮料之一，含有丰富的营养物质，被誉为白色血液。然而，人们关于牛奶的认知有时却存在误区。今天，我们就来盘点一下那些常见的认知误区。

空腹不能喝牛奶？

空腹状态下喝牛奶，牛奶中的脂肪和乳糖可以提供能量，并不会造成蛋白质的浪费。而且，空腹喝牛奶非但不会伤胃，反而有利于胃部健康，因为牛奶中的乳清蛋白具有抗微生物感染及控制黏膜炎症的作用。由于人的个体差异，对于那些乳糖不耐受的人而言，空腹喝牛奶容易加重乳糖不耐症的症状，因此在空腹饮用牛奶后容易出现腹胀、腹泻等不适现象。对于这一类人，建议在饮用牛奶时搭配早餐或其他食物，这样可以减少乳糖不耐受的症状，营养吸收也会更多、更均衡。

牛奶敷脸能美白？

其实，牛奶并不富含特殊的美白成分，其所含的蛋白质分子比较大，不能直接经过皮肤被吸收，因此用牛奶敷脸并不能达到美白效果。牛奶敷脸的好处最多是冷湿敷本身的湿润、降温效果，可以使晒后皮肤的毛细血管收缩。另外，直接用食品做面膜容易滋生细菌，还有导致皮肤表面正常菌群失调的风险。

牛奶煮沸后会损失营养、生成有害物质？

网传“牛奶煮沸会使蛋白质‘烧焦’，生成糖基氨基酸，不易消化吸收，还会影响身体健康”。事实上，所谓的“蛋白质烧焦”，其实是蛋白质中的氨基酸与乳糖发生美拉德反应，“果糖基氨基酸”就是美拉德反应的产物之一。在大家的日常经验中，通常把牛奶加热到沸腾，也不会见到颜色变深、出现“焦糊味”的状况，这意味着美拉德反应发生的程度微乎其微。此外，通过正规渠道购买的牛奶，不管是巴氏鲜奶还是常温奶，都没有必要加热到高温，不过如果消费者要加热煮沸，也并不会对身体有害或者损失多少营养。

袋装牛奶可以用微波炉加热？

不少人有饮用前将牛奶加热的习惯，也有人将牛奶连同包装袋放进微波炉中加热。实际上，袋装牛奶之所以有长达数天、一个月甚至几个月的保质期，是因为其包装材料选用的是含有阻透性的聚合物或是含铝箔的包装材料。虽然这两种包装材料都是安全可靠的，但是还存在一个使用问题。聚合物材料的主要成分是聚乙烯，在温度达到115℃时就会发生分解和变化，而且它不耐微波高温，所以这种包装的袋装牛奶不能放入微波炉中加热。而铝箔属金属性材料微波加热会着火，所以也是绝对禁止微波炉加热的。

所以，一般的牛奶包装材料只要在100℃以下都不会产生问题，如果袋装牛奶需要带袋加热，可以用100℃以下的开水烫温奶袋，使牛奶温热。如果需要用微波炉热奶，则必须倒入微波专用容器再进行加热。

（来源：科学辟谣平台）