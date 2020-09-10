国家卫健委：9月9日新增确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京9月10日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（上海6例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者412人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例161例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2604例，累计治愈出院病例2443例，无死亡病例。

情况显示，截至9月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例161例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80358例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85153例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者820761人，尚在医学观察的密切接触者6558人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者301例（境外输入299例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5442例。其中，香港特别行政区4901例（出院4557例，死亡99例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区495例（出院475例，死亡7例）。