康宝莱携手人民健康解密后疫情时代的免疫防护

随着新冠肺炎疫情防控常态化，公众越来越重视后疫情时代下的健康防护。在目前尚未出现疫苗等特效药的情况下，身体的免疫系统是抵抗病毒的最佳防御。为了响应公众对于免疫力知识的需求，分享权威的营养知识与建议，深耕营养健康领域多年的康宝莱携手人民网·人民健康，特邀中外三位权威专家做客人民健康直播间，从营养、运动和心理健康三方面进行了系统、精彩的分享，帮助公众全方位了解免疫力背后的知识与科学理念，以适应后疫情“新常态”下的生活方式和节奏。

在本次活动中，加州大学洛杉矶分校医学与公共卫生学名誉教授、康宝莱营养学院主席大卫·赫伯博士、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授马冠生以及北京协和医院临床营养科主任医师陈伟博士共同为观众朋友们带来了一场干货满满的直播，深入探讨了免疫系统、营养、运动、心理健康等方面的话题。

免疫力意味着什么？我们与病毒之间的最后一道防线！

“免疫力”是后疫情时代公众关注的热点之一，但大家对它背后科学原理的理解却参差不齐。作为加州大学洛杉矶分校医学与公共卫生学名誉教授、康宝莱营养学院主席，赫伯博士在美国及国际学界对免疫力与营养的课题有着深入研究，被誉为“营养界的爱因斯坦”。在连线直播中赫伯博士生动演示了新型冠状病毒侵袭人体的方式，解释了免疫系统的运作原理以及对人体健康的关键作用。

据赫伯博士介绍，免疫系统由两个主要组成部分共同作用。首先是先天免疫系统。先天免疫系统反应迅速，可以消灭细菌和病毒。先天免疫包括人体的皮肤和上皮细胞，它们能够阻止入侵者进入体内。适应性免疫系统需要更长的时间做出免疫反应，因为它首先要识别和确定入侵者，然后产生一种被称为抗体的特殊蛋白质。这种蛋白与入侵的病毒结合，从而防止病毒感染。

充足的营养摄入对于支持人体的免疫功能非常重要。如果人们在饮食中摄入蛋白质不足，会因产生抗体的数量较少而影响免疫的效果。蛋白质摄入不足会导致一些关键免疫蛋白合成减少，其中包括免疫球蛋白抗体，这种抗体能与病毒结合，阻止病毒入侵人体细胞。蛋白质摄入不足时，免疫细胞数量的减少会损害免疫系统对病毒的响应。这解释了为何营养不良的人更易于感染多种病毒，包括流感、结核、细菌性和病毒性肺炎以及胃肠道感染。

如何实现均衡营养？营养补充剂看过来！

事实上，公众对于营养的补充方式一直是众说纷纭。比如，早餐喝粥到底好不好？喝骨头汤，吃海参燕窝等算不算“大补”？怎么吃才能巩固免疫力？这些争议背后都折射出公众对于营养膳食有着不同的理解和困惑。

针对这一情况，参与直播的专家围绕“均衡营养”这个话题，为公众进行了详细、深入的解读。据介绍，人体需要多种重要营养素，以帮助我们提升免疫力：蛋白质是人体内所有细胞（包括免疫细胞在内）的重要组成部分，能够助力肌肉增长，支持免疫功能和呼吸系统；微量元素包括维生素和矿物质，人体无法合成这些营养，所以必须要从外界补充；脂肪也是一种很重要的营养素，平衡脂肪来源，实现健康的脂肪摄入，可以减少炎症反应；纤维广泛存在于水果、蔬菜和全谷物中，有助于维持健康的肠道功能，而健康的肠道功能有助于增强免疫功能；植物营养素存在于五颜六色的水果和蔬菜中，对人体细胞和器官具有抗氧化和其他作用，包括支持免疫功能。

均衡摄入膳食中的营养成分，可以增强人体免疫功能。然而，没有一种天然食物富含人体所需的所有营养素，所以饮食结构需要重视食物的多样性，并有的放矢地摄入膳食补充剂，从而实现营养的均衡摄入。

针对膳食补充剂的选购，专家也给了三条建议：首先，应尽量选择大品牌且质量有保证的产品；其次要看适宜人群；最后要注意适量。正如康宝莱一直倡导的，保持身体健康不止要吃饱吃好，也要摄入均衡的营养素，只有遵循“全面、适量、均衡”的原则，才能真正实现自己的营养和健康目标。

除了均衡营养我们还能做什么？营养+运动=健康

这场疫情给很多人敲响了一个警钟，大家对免疫力的认识和重视又上升到了新高度。至于如何巩固免疫防护，人们会自然地想到进行食补，甚至认为疫情期间不要减肥，增加体重有助于增强免疫系统，抵抗病毒感染。针对这一健康理解误区，专家指出：从全世界报道的住院病例中看到，呼吸和心脏疾病等基础病是感染新冠肺炎危险因素，而肥胖的人罹患这些疾病的可能性更高，所以感染住院的风险更高。因此，在疫情期间通过保持合理的营养摄入和规律的锻炼来维持健康的体重非常重要。

疫情所带来的不确定性也给很多人带来了焦虑情绪。适度的压力，例如演讲或演出前的暂时性焦虑，可以提高注意力和兴趣，从而获得最佳表现。但强烈的焦虑和长时间的紧张会导致疲劳和免疫功能下降。针对这种情况，适量的运动有助于减轻焦虑和压力。同时，运动的习惯也会对免疫功能产生影响。运动必须适量并且有规律，每天30分钟的适量运动有助于支持免疫功能。缺乏运动和过度训练都会影响人的免疫功能。

直播最后，专家再次提醒大家：在后疫情时代，增强免疫力的关键在于了解科学的免疫防护理念，保证均衡营养、坚持定期运动，并拥抱积极健康的生活方式。

长期以来，康宝莱一直倡导“营养+运动=健康”的健康理念，坚持以优质的营养产品来改善人们的生活。健康是人类的刚性需求，“营养均衡是最好的保护力”，在后疫情时代，康宝莱将持续关注消费者的营养与健康，提高公众健康意识，积极承担企业社会责任，助力国民健康升级。