共筑幸福粤海 企鹅医生守护长者送健康

5月初，由深圳市南山区民政局牵头，粤海街道办事处主办，企鹅医生承办的“共筑幸福粤海，关爱长者健康”公益服务项目正式启动。第一期项目整体自5月15日起实施，至11月14日结束。

据介绍，截至8月底，企鹅医生已完成社区定点义诊40场，接诊近800人次，并有47名长者顺利签约，共完成预约上门服务181次。按照规划，该项目预计将服务粤海街道10个社区的100名长者，预计上门服务达400次。企鹅医生将充分发挥自身优势，全力支撑起深圳地区多位年长者的幸福晚年。

医务人员与长者在家中亲切交谈

以守护长者健康为主要宗旨，由企鹅医生为辖区特殊老人名单内60岁到99岁的100位长者，免费提供1对1中西医上门问诊、心理个案疏导、康复护理、7*24小时线上咨询、每两周一次的电话随访、健康情况追踪等针对性、持续性的基础医疗服务，满足长者们在疾病方面的多元化医疗需求，改善高龄长者的健康状况及心理状态，提高老年生活品质。

定点社区义诊

据悉，共有8位企鹅医生医务人员参与本次项目，分别来自呼吸、中医、针灸推拿、心理、运动康复等科室，团队成员均具有多年的从业经验，可以全程为长者健康保驾护航。

足不出户即可享受 “6+2”全方位健康服务

签约后，长者可享有“6+2”项健康管理服务：其中，6项为必享服务，包括中西医上门问诊、心理咨询服务、专属家庭医生服务、家庭小药箱、个人健康综合评估报告及定点社区义诊服务。另外，签约长者可根据自身情况任选2项服务体验，有肢体康复训练指导、采血基础检测、24小时动态心电监测、呼吸睡眠监测、心理个案疏导等服务项目。

医务人员与长者在家中亲切交谈

值得一提的是，针对心律失常、心肌缺血或有阵发性眩晕和不明心悸等原因的老年人，24小时动态心电监测能够及时发现心脏健康隐患，为后续诊断提供依据；而对于入睡困难、容易惊醒的老年人，企鹅医生医务人员会上门指导使用呼吸睡眠监测设备，通过夜间连续的呼吸、动脉血氧饱和度等指标的监测，对睡眠状况全程跟踪分析并给到改善建议和个性化助眠方案。

为长者佩戴24小时动态心电图

数据显示，多数长者更青睐于中西医上门问诊、肢体康复训练、个人健康综合评估等服务项目，在活动满意度调查中给出极高评价。

医务人员为长者做检查

立足当前 构建医养结合新模式

截至2019年底，深圳全市有33.76万户籍老年人，还有大量来深居住的非户籍老年人。为加快实现"老有颐养"，深圳于7月出台《关于构建高水平"1336"养老服务体系的实施方案（2020-2025）》，提出未来5年，深圳将推动实施17项工程、67个项目，加快构建居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养康养相结合，覆盖市、区、街道、社区、小区、家庭6个层级、高水平的养老服务体系。

本次“关爱长者健康”公益服务项目共覆盖南山区粤海街道海珠社区、龙城社区、创业社区、蔚蓝海岸社区、滨海社区及名海社区六大社区，是街道为提升社区长者医疗和保健水平，结合长者的需求和身体状况，与企鹅医生一同探索出的医养结合服务新模式。

为长者解读报告

企鹅医生希望通过此公益服务项目的实施，切实将对老年人的关心关爱落到实处，将高品质的健康与医疗服务延伸到每个角落，助力粤海街道“医、养、康、护”体系的融合、协调发展，加强社区共建共治共享的治理格局。目前，企鹅医生正在筹备申报深圳市第四届“民微好项目”大赛，力争更好满足社区居民更高层次的服务需求。

今后，企鹅医生还将不断扩大服务范围，将辖区内妇女、儿童、慢性病人作为重点服务对象，以家庭医生为核心，为广大用户提供线上线下一站式医疗健康服务。

社区健康科普宣讲

早在今年年初疫情防控期间，企鹅医生便与粤海街道形成了紧密联动的基础。企鹅医生主动向粤海街道滨海社区捐赠50份“居家智能检测服务包”大力支持社区抗击疫情，并为社区居民及时提供线上义诊和开药送药服务，帮助患有慢性疾病和需要问诊的居民不出门就能解决就医买药的问题，以实际行动践行社会责任担当，深受市民好评。

捐赠现场

随着企鹅杏仁集团以深圳为“城市模型”打造的基础医疗体系进入落地阶段，后续在政府主导、街道社区协同下，还将进一步对场景挖掘和需求分层，满足不同用户个性化健康服务需求，夯实基层医疗软实力，让高品质的健康与医疗服务变得人人可及。