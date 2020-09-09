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酒量多少与脸色无关

南方医科大学南方医院消化科主任 刘思德

2020年09月09日10:10 来源：人民网-生命时报

1.5%~8%的酒精肝患者最终会发展为肝硬化，严重危害健康。但是，酒精肝早期一般无特异性症状，容易被有长期、大量饮酒习惯，甚至是酗酒的人忽视，随着病情发展，继而会出现酒精性肝炎、肝纤维化及肝硬化。民间有说法称，“喝酒脸红的人伤肝，喝酒脸白的人不伤肝”，让一些人更加肆无忌惮地饮酒。酒后脸红和脸白都表明肝脏对酒精的代谢受阻，都应停止过量饮酒。

任何食物摄入人体后都要进行消化代谢，酒类饮品中含有酒精（乙醇），饮酒后经消化系统吸收，绝大部分经由肝脏的两种脱氢酶进行代谢。其中，乙醇脱氢酶负责将乙醇氧化为乙醛；乙醛脱氢酶则将乙醛氧化成对人体无害的乙酸。喝酒脸红者乙醛脱氢酶活性不足，造成血液中乙醛浓度升高，引起毛细血管扩张，导致脸红、心跳加快、恶心等醉酒症状。而喝酒脸白者，是由于这两种酶的活性都较低，酒精经胃肠道吸收后，在血液中聚集，引起毛细血管收缩，进而出现脸色发白、四肢冰凉等表现。此时若依然大量饮酒，会给肝脏和心脏带来负担，可引起昏迷甚至急性酒精中毒。

此外，还有少数人会在饮酒后面色发青，出现面部或全身皮肤潮红、搏动性头痛、呼吸困难、恶心、呕吐、低血压、晕厥等症状，这种疾病在医学上被称作“乙醛综合征”，是由于血乙醛水平升高所致，这类人应戒酒，注意保肝。

饮酒时脸色的变化与饮酒者对酒精的耐受程度与代谢能力无关，酒后脸色无变化的人也不等于酒量大、不伤肝，切不可“看脸色喝酒”。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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