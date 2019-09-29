桑葚干是酒精最大克星？

对于应酬多的人来说，能解酒又护肝的食物是最受欢迎的。最近一则“酒精最大的克星—天然的解酒食物桑葚干”的文章在网上热传，那么，桑葚干到底能不能解酒呢？

这篇网文中说到：酒前吃桑葚干，可以预防酒精中毒发生，尤其适合酒后头痛，呕吐的人群。桑葚中的硒是非常最重要的“护肝因子”，增强肝脏功能，提高肝脏抗氧化、解毒、抗毒能力，加速酒精分解，从而起到解酒护肝的作用。

南京市中西医结合医院肝病门诊副主任中医师孙刚介绍说，从西医的角度分析，肝脏是酒精的主要代谢场所，酒精（乙醇）进入肝脏，经乙醇脱氢酶的作用形成乙醛，乙醛再经乙醛脱氢酶的作用氧化成乙酸，最终被分解成二氧化碳和水后排到体外。如果乙醛脱氢酶活性不强或超出自身催化能力，乙醛则不能迅速转化而蓄积在肝脏中，与乙醇相比，乙醛对肝脏的毒性更强。因此，解酒的关键是延缓酒精吸收，促进其在体内分解代谢，加速其排泄。经常采用的措施有利尿、促排汗、中和乙醇、促进代谢、稀释酒精浓度、减缓酒精吸收等。

桑葚干是以新鲜桑葚为原料，经过脱水、烘干得到的一种果蔬干制品，含有丰富的糖类、有机酸、维生素、鞣酸、花青素、矿物质等，可在一定程度上预防酒精中毒，但是桑葚干解酒效果并不强，即使在喝酒前食用了桑葚干，也不宜过度饮酒，否则会对身体健康不利。

孙刚说，从中医的角度分析，桑葚有“解酒中毒”的功效，但是不像网文中提到的那样仅仅靠吃桑葚干就能搞定。著名中药著作《本草纲目》中记载桑葚：“捣汁饮，解酒中毒，酿酒服，利水气，消肿。”这里显然指的不是桑葚干，而且用量也没有具体说明，因此不建议大家贸然尝试。

对于桑葚解酒的原理，明代中医药学著作《本草经疏》中做了详细的说明：“桑椹，甘寒益血而除热，为凉血补血益阴之药……甘寒除热，故解中酒毒。性寒而下行利水，故利水气而消肿。”

常用的解酒食物还有很多，比如梨、西瓜、葡萄、西红柿、橙子、柚子蜜等。

日常生活中，不要空腹饮酒，最好在饮酒前先食用一些肉类、蛋类或者适量喝酸奶、牛奶，都可以起到保护胃黏膜和延缓酒精吸收的作用。（杨璞）