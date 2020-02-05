一喝酒就脸红，并不是酒量小那么简单

推杯换盏、把酒言欢是假日里少不了的节目。作为感情载体的酒，既是有些人眼中的玉露琼浆，可千杯不醉，但也成了另外一些人眼中的洪水猛兽，一喝酒就脸红，乃至沾酒就倒。为什么人与人有那么大的差别？为什么有些人一喝酒就脸红？

近日，在接受科技日报记者采访时，专注于饮酒脸红基因——“乙醛脱氢酶2”(ALDH2)研究的山东大学齐鲁医院院长陈玉国教授，从基因的角度对饮酒脸红的现象进行了解读。他表示，人体把酒精代谢掉要分两步走，即“变身”和“解毒”，如果体内的“乙醛脱氢酶2”的活性不好，代谢能力减弱，乙醛就会在体内堆积，出现酒后脸红的现象。

30%到50%的东亚人容易“上脸”

在他看来，喝酒到了科学家这里，并不只是“干杯”那么简单，从人群特征到分子机制，从基因遗传到蛋白调控，科学家对喝酒的研究细致而透彻。陈玉国还提出了一个有意思的词——“亚洲脸红”，“不是说亚洲人容易羞涩脸红，而是东亚人中有30%—50%的人，喝酒容易‘上脸’。”

人体代谢酒精要分两步走。第一步是“变身”。酒精变成了容易代谢的乙醛，但是乙醛仍有毒性，会导致全身血管扩张，最容易被发现的就是脸红。第二步为“解毒”。乙醛被迅速代谢成乙酸，然后变为无害的二氧化碳和水。陈玉国说，解毒过程中，起到最关键作用的便是“乙醛脱氢酶2”催化酶。

但问题恰恰出在这个酶上。陈玉国研究发现，30%—50%的东亚人携带乙醛脱氢酶2突变基因(Glu504Lys)，导致产出的酶结构先天不良，代谢能力大大减弱，也就使得乙醛在体内堆积，产生饮酒后脸红的现象。反之，如果饮酒者乙醛脱氢酶2的活性不错，酒精代谢顺利，则不容易脸红。

即使不喝酒也易患某些疾病

饮酒脸红绝非人们通常理解的酒量小那么简单。多年的研究让陈玉国团队有了重大发现：饮酒脸红的人群即使不喝酒，患一些疾病的几率也会上升。这些疾病包括急性冠脉综合征、脑梗塞、老年痴呆症。

急性冠脉综合征包括不稳定性心绞痛和急性心肌梗死，是较为严重的冠心病。陈玉国团队发现，携带饮酒脸红突变基因的汉族人，比起不携带者，患有急性冠脉综合征的几率明显更高。差不多同时，日本、韩国人群也有发现了同样情况。更加“不公平”的是，研究者还发现，已经得了急性冠脉综合征的人，如果携带饮酒脸红突变基因，经过同样的治疗后更容易再犯。

陈玉国提醒：饮酒容易脸红的朋友，从年轻时就应注意预防高血压、高血糖、高血脂，戒烟限酒，控制体重，注意饮食平衡、不食油腻食物，适量运动，避免熬夜，保持良好心态。

我国脑梗塞(俗称“中风”)发生率明显高于欧美国家。陈玉国发现，国内外的研究团队对此进行了研究，虽然结果并不十分一致，但大多数研究都认为，饮酒脸红基因突变会明显增加患脑梗塞的几率，尤其是男性，患病几率增加更为明显。

虽然阿尔茨海默症(即老年痴呆症)与饮酒脸红基因突变的关系仍有争议，但陈玉国团队把国内外研究汇总起来分析，发现在男性里，携带饮酒脸红突变基因者比不携带者，患有阿尔茨海默症的几率明显提高，但是女性里这二者没有明显关联。

他强调，并不是说饮酒脸红的人就一定会得上述这些疾病。这些疾病是多种先天基因、后天环境共同作用的结果，但后天环境可以改变，往往对疾病的发生更加重要。“人们对自己的身体特点要多一些清醒认知，识别自身患病风险相对高的疾病，开展早期预防。要知道，‘防’永远好于‘治’。”陈玉国表示。