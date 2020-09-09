“翔”的预警！肠癌要早防 四个症状要注意

近期肠道健康成为人们关注焦点。无论是令安倍晋三辞职的溃疡性肠炎，还是43岁就因结肠癌去世的“黑豹”扮演者查德维克·博斯曼，都是肠道健康出了问题。

一个人的健康状况，可以从排泄物的形状、颜色和气味来判断。日常生活中，肠道是否安全，“翔”(网上戏称大便)的预警仍不容忽略。排便习惯与粪便性质改变，或出现腹痛、大便带血，就要注意啦！

70岁阿婆因便血查出直肠癌

近期，家住新兴县的李阿婆（化名）在儿子的陪伴下来到广州市红会医院普外科。经检查确诊为中晚期直肠癌，是肿瘤距离肛门不到5厘米的低位肠癌。通过绿色通道，转入广州市红会医院接受手术治疗后，很快恢复了胃肠道功能。术后两三天李阿婆已可享受美食。

其实，引起李阿婆和家属警觉的，就是就诊前两周李阿婆发现自己持续大便带血，腹部隐隐作痛。因为及时到当地医院检查，才通过肠镜检查发现是中期直肠中分化腺癌。

早期症状不明显，更应积极筛查

结直肠癌又称大肠癌，是胃肠道中常见的恶性肿瘤，其发病率和病死率在消化系统恶性肿瘤中仅次于胃癌、食管癌和原发性肝癌。

广州市红会医院普外科主任王百林教授介绍，大肠癌生长很慢，潜伏期较长，93%的大肠癌来源于腺瘤（一种癌前病变），从腺瘤发展到癌需5~7年；早期症状不明显，但实际上大肠癌是比较容易自我筛查的病症，如能早期发现也有助于治愈。虽然大肠癌可防可治，但在我国超过80%患者确诊时已发展到中晚期，早期诊断率仅10%-15%。而该种癌症大多发生于40岁以上人群，男性患者约为女性的1.5倍，并有连年上升趋势。目前认为主要是环境因素（以饮食因素最重要）与遗传因素综合作用的结果。

王百林提醒，由于大肠癌早期无症状或症状不明显，仅感不适、消化不良、大便潜血等，如发现相关情况一定要密切观察，及时就医。

四个预警信号要注意

1.排便习惯与粪便性状改变

常为本病最早出现的症状。多以便血为突出表现，或有痢疾样脓血便伴里急后重。有时表现为顽固性便秘，大便性状变细。也可表现为腹泻与糊状大便，或腹泻与便秘交替。

2.腹痛

也是本病的早期症状，多见于右侧大肠癌。表现为右腹钝痛，或同时涉及右上腹、中上腹。因病变可使胃结肠反射加强，可出现餐后腹痛。

3.腹部肿块

肿块位置取决于癌的部位，提示为中晚期。

4.直肠肿块

多数直肠癌患者经指检可发现直肠肿块，指检后的指套上有血性黏液。故直肠指检是临床上不可忽视的诊断方法。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 孙冰清）