国家卫健委：9月8日新增确诊病例2例 均为境外输入病例

人民网北京9月9日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（上海1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者336人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例165例（其中重症病例2例），现有疑似病例6例。累计确诊病例2597例，累计治愈出院病例2432例，无死亡病例。

情况显示，截至9月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例165例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80347例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85146例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者820397人，尚在医学观察的密切接触者6606人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察23例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者308例（境外输入306例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5436例。其中，香港特别行政区4895例（出院4543例，死亡99例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区495例（出院475例，死亡7例）。