9月开学季， 广东疾控提醒防控这三种疾病

文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 粤疾控

随着各类学校开学，人员流动性和聚集性大幅增加，广东疾控提醒：9月务必提防新型冠状病毒肺炎、诺如病毒感染、手足口病等3种疾病。

防新型冠状病毒肺炎

按照《高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》的要求，落实各项防控措施。学生养成和保持良好的卫生习惯：保持手卫生，如勤洗手或使用速干手消毒剂；避免用手触摸口眼鼻；跟同学尽量保持在1米以上距离，不串班，不扎堆；打喷嚏或咳嗽时要用手肘捂住口鼻，并及时洗手。

积极配合学校的体温探测和健康监测。每天自我观察健康状况，年龄较小的可由家长对孩子进行健康监测。如出现发热、咳嗽、乏力等任何不适时应及时告知老师或家长，不要带病上学。能步行上下学的尽量步行，如确需乘坐公共交通工具的，应全程配戴口罩，减少接触公共物品。从公共场所返回室内后尽快洗手；放学后不聚会、不聚餐，避免到人多拥挤和空间密闭的场所，减少不必要的外出。

防诺如病毒感染

9月随着各类学校开学，广东省因诺如病毒感染引起的暴发疫情风险较高，校园防病要做到以下要点——

学生健康管理：做好学生个人健康管理、晨检、因病缺勤登记、开窗通风和环境消毒工作。

厨工健康管理：加强对厨工的健康管理，制作食物和配餐过程中要佩戴口罩和做好手卫生，有消化道症状要暂时调离岗位。

饮用水管理：做好饮用水的管理，做到烧开后饮用。

病例管理：一旦出现呕吐、腹泻症状的病人，要立即就医并隔离，做好呕吐物处理，做好清洁消毒；病例持续增多应立即向主管部门和属地疾控机构报告。

防手足口病

据了解，广东省手足口病流行强度较8月有所增加；随着学校、托幼机构等集体单位开学季来临，存在暴发风险。重点人群是5岁及以下儿童。防病应注意以下几点——

勤洗手：饭前便后、接触孩子前、处理粪便及呕吐物后均要及时洗手。

勤通风：每天要开窗通风2-3次，每次不少于30分钟。

勤消毒：清洗、消毒孩子使用的餐具、奶瓶、奶嘴、玩具和其他物品。

勤观察：留意孩子口腔、手、足、臀部等部位是否有皮疹，如有，则尽早就医。

打疫苗：EV71是更容易导致手足口病例发展为重症甚至死亡的病毒型别，接种EV71疫苗可有效预防EV71感染引起的手足口病。