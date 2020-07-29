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德国近两周新增确诊数显著增多 疾控机构警告暴发第二波疫情风险

2020年07月29日08:29 来源：中国新闻网

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)所长威勒28日表示，德国过去两周新增确诊病例数出现令人不安的增长，尽管德国早已控制住了疫情，但当前全国范围内的趋势正在掉头向上。他表示，尚不清楚这是否第二波疫情暴发的开端，但存在这一可能。

罗伯特·科赫研究所28日公布的数据显示，截至当天，德国累计确诊206242人、治愈190800人、死亡9122人，死亡率4.4%。截至7月28日的7天内，德国新增确诊病例为3611人，与前一周(7月15-21日)的2809人相比出现明显上升。

威勒当天在视频记者会上作出上述表示。他表示，大量的地区性聚集性疫情造成了德国新增病例数的上升。他提醒德国公众，该国正处于一场快速发展的疫情中，“疫情的最新发展令我十分担忧”。

威勒表示，当前暴发的局地疫情包括家庭聚会感染、工作场所感染和养老院感染等，罗伯特·科赫研究所对德国业已控制住的疫情出现趋势性逆转感到担忧。

威勒指出，全球范围内新增确诊人数仍在大量增加；澳大利亚、日本和西班牙等国放松个人卫生防疫措施后，疫情出现了反弹。

为此，威勒提醒公众遵守德国政府倡导的“AHA”原则，即保持人际距离、注意卫生消毒、日常佩戴口罩。他表示，这样的做法还将必须坚持数月之久。他同时提醒，在无法保持最少1.5米人际距离时，即使在室外仍有必要佩戴口罩。(记者 彭大伟)

(责编：许心怡、崔元苑)


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