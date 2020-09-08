直播预告：秋冬季节如何防治呼吸道疾病

秋冬季节是肺部感染和呼吸道疾病的高发季节，尤其是合并慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿支气管哮喘等是呼吸科的常见慢性病，支气管哮喘常以慢性气道炎症为特征，表现为随时间变化和加剧的呼吸系统相关症状，如喘息、气短、胸闷和咳嗽，同时有可变的呼气气流受限。一旦确诊为哮喘，患者应尽早开始规律的控制治疗，才能取得最佳治疗效果。

2020年9月9日（星期三）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学附属第一人民医院呼吸与危重症医学科主任张旻进行视频直播，与您探讨秋冬季节如何防治呼吸道疾病。

专家介绍

张旻，博士、主任医师、博士生导师，上海交通大学附属第一人民医院呼吸与危重症医学科主任，从事呼吸系统医教研工作20余年。目前担任：中华医学会呼吸分会哮喘学组成员兼秘书、中国医师协会呼吸医师分会哮喘和呼吸变态反应疾病工作组委员兼秘书、上海市医学会内科分会副主任委员、上海市医师协会呼吸医师分会副会长、上海市医学会呼吸病学分会委员、上海市药学会抗生素学会委员、上海市医学会感染与化疗学会青委会副主任委员、2017年上海市优秀中青年呼吸医师、2019年全国优秀中青年呼吸医师。

擅长

各类肺部疾病，如支气管哮喘、慢阻肺、肺部感染性疾病等。

秋冬易患呼吸道疾病的患者，该如何应对排痰困难？

排痰的预处理方法

①保证充分水化，勤饮水，每天保证2000-3000ml的饮水，以咽部不干燥为宜；

②充分雾化，使用生理盐水和化痰药物，对气道起到湿化作用；

③尽可能多下床活动；

④如果出现感染，应遵医嘱进行相应抗感染治疗；

⑤正确的咳嗽方法，将气聚往丹田，利用腹肌和膈肌的力量将气体快速呼出。

辅助排痰法

①拍背，协助气管纤毛摆动，协助痰液由下往上运输；

②咳之前充分的嗽，利用气道冲力协助纤毛细胞把粘液往喉部方向运输，嗽的时候，快速推动气体，等到痰液集中到呼吸道上段之后，再行咳出痰液;

③上窜下跳颠踵震动排痰，可以在原地踢腿跑，脚掌和脚尖抬起，落地时先脚掌后脚跟，上臂较大幅度地摆动；

④体位引流法，站立位或坐位咳嗽，痰液无法排出时，可以考虑右侧或左侧卧位，面部、肩部和大臂着床，腰微屈，最好做到臀高头低位；

⑤如果痰液特别粘稠，患者无力咳出时，可考虑请专业人员做吸痰；

⑥咳嗽尽量间断咳，避免持续咳，持续咳易诱发气管痉挛，当连续咳嗽超过三次，应调整气息深呼吸待机会成熟，发动下一次咳嗽。

拍背促排痰的正确方法

①扣拍技巧，排痰扣拍时，手指应合拢，微曲，手掌成空心状，放松手腕，手腕与前臂脱节，依靠腕部的力量，做鞭挞状、有节奏地扣拍；

②扣拍部位及顺序，在背部，从下往上，从外到内，避开肩胛骨；

③扣拍速度，大约为4次/秒，拍背力度以患者不感到疼痛为宜，拍背时的正确手法以听到一种空而深的拍击音为准。

以上促排痰方法来自临床经验，实践起来比较简便，希望这些方法能帮助、分享给更多的人。

如何收看直播：

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