首都医科大学附属北京佑安医院中西医结合中心主任医师 杨华升

夜已深，有人早早地沉入梦乡，一觉到天明，有的人却辗转反侧、噩梦连连、不到天亮就醒来。据调查，我国人群中有45.4%的人存在睡眠障碍。长期失眠会导致身心俱疲，加重心脏病、糖尿病等原有疾病。长期使用安眠药的患者，还会遭受副作用的困扰。中医学对睡眠障碍的关注较早，《内经》中就多处提到失眠的治疗。中医对失眠的辨证分类非常详细，从病因病机角度出发，强调个体化治疗。

中医学认为，睡眠和五脏都有关系，其中心藏神、肝舍魂，心、肝两脏和睡眠关系最密切。不同年龄人群的失眠也有一定的规律可循，青年人失眠多为心肝火旺，实证较多；老年人多为肝肾阴虚，虚证为主。中医治疗失眠的原则是辨证论治，也就是根据患者的年龄、性别、生活习惯、基础疾病、发病原因、服药情况等综合判断疾病的脏腑定位、虚实寒热定性等，从而制定出个体化的治疗方案，包括个人生活习惯的调整方案等。除了中药以外，针灸对失眠的疗效也很好，而且具有起效快、无副作用等优势。

根据患者的症状特点，中医将失眠主要分为以下几种情况：

入睡困难：表现为辗转反侧、精神烦躁，常伴有口舌生疮、小便短赤等症状，多为精神压力大造成，这种情况多为心火旺盛，可以用少许莲子心代茶饮以降心火。如果伴有烦躁易怒、头晕等症状的，多为肝火，可以用少许夏枯草代茶饮，或服用龙胆泻肝丸、加味逍遥丸等中成药调理。长期入睡困难，会耗伤阴液，造成肝肾阴虚，可服用知柏地黄丸等。

睡眠不实：表现为睡眠时间短，易醒，醒后难以再次入睡，睡眠质量差，常感觉似睡非睡，醒后乏力、头晕，多为心肝阴血耗伤，肝不藏魂、心神不敛，可以用少许莲子心和五味子共同代茶饮，或服用天王补心丹等。

睡眠多梦：梦特别多，而且乱梦纷纭、有人形容入睡后好像看电影一样，彻夜不断。这种情况多为痰浊扰心，多伴有胃脘不适、食欲不振、大便异常等症状。患者应注意清淡饮食，尤其晚餐应该遵循清淡、少量、易消化的原则，也可以服用二陈丸等化痰中成药。

早醒：睡眠时间短，早醒，醒后不能再入睡。这种情况多见于中老年人。中年人多为焦虑、肝气郁结导致，可以服用加味逍遥丸；老年人多为心脾两虚，可以服用人参归脾丸。