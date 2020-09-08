新疆新冠肺炎确诊病例、无症状感染者全部“清零”

7日，新疆乌鲁木齐市最后3例确诊患者符合国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎确诊病例出院标准治愈出院，1例无症状感染者解除医学观察。至此，新疆（含兵团）自7月15日发生疫情以来的确诊病例全部治愈出院，无症状感染者全部解除医学观察。

新疆维吾尔自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨介绍，此轮疫情发生以来，医院在医疗救治中坚持关口前移，按照同质化、规范化要求，多学科协同，中西医并重，康复治疗与心理疏导多管齐下，有效防止了轻型、普通型向重型和危重型转化；对重型、危重型患者采取专家每日查房、研判，制定一人一策的个性化治疗方案，有效提高了治愈率，缩短了救治周期；同时实现了医护人员零感染，确诊患者零死亡。经过55天的精心救治，目前确诊患者全部治愈出院，无症状感染者全部解除医学观察。

此次疫情，新疆已治愈出院确诊病例826例，无症状感染者解除医学观察238例，累计1064例。（据新华社 记者符晓波）