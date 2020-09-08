陆道培医疗完成超亿元B+轮融资，约印医疗基金领投

全国著名血液病专科医疗集团—陆道培医疗集团近日宣布完成超过1亿元人民币B+轮股权融资，本轮融资由约印医疗基金领投，招商证券投资、软银中国资本、众合资本及老股东朴道医疗等跟投。

陆道培医疗集团由血液病专家陆道培院士于2001年创建，经过近20年的发展，目前已经拥有河北陆道培血液病医院、北京陆道培医院、北京陆道培血液病医院和上海道培医院四家营利性三级血液病专科医院，成为中国血液病领域首屈一指的民营专科医疗集团。

目前，陆道培医疗集团已经成为全球造血干细胞移植中心之一。2019陆道培医院成功完成1081例造血干细胞移植，成为目前中国最大的移植中心，其中70%为半相合移植，大大提高了血液肿瘤患者找到供者的机会，从而使大多数病患得以移植。

据了解，2015年陆道培医院开始从事CART治疗白血病的临床试验研究，是全国最早开展该项研究的中心之一。截止到2020年6月底，陆道培医院已经完成914例CART临床试验，在全球医疗单中心里处于领先地位，且形成了有陆道培特色的CART桥接移植技术。

陆道培医疗集团董事长表示：“非常感谢本轮投资人的认可和支持。陆道培医疗集团的目标是成为全球领先的、专注于血液病及肿瘤的集临床、科研、教学为一体的民营医疗集团。陆道培医疗集团已经拥有4家营利性专科三级血液病医院，分布在北京、上海等城市，集团医院面积超过10万平米，病床超过1200张、造血干细胞移植仓达到108个，已经成为国内乃至全球有实力的血液病医疗集团。陆道培医疗集团经历近20年的建设，在挽救患者生命的道路上越走越宽，越走越坚定，感谢每一位为此目标努力的人。陆道培医疗集团的下一步发展需要包括投资人在内的更多合作伙伴的帮助和支持，本轮的投资人为国内专业的医疗投资机构，相信在大家的努力和帮助下，陆道培医疗集团将开创中国民营医疗机构的新高度。”

约印医疗基金董事总经理熊水柔表示：“非常感谢企业家对约印医疗基金的认可。陆道培医疗是我国医疗服务领域极为稀缺的企业，是国内少有的能够在细分领域做到全球有影响力的民营医疗集团，在血液病的移植治疗和CAR-T临床试验的数量方面实现全球领先。集团能够成功实现这一点，离不开以中国骨髓移植奠基人陆道培院士为首的医疗团队以及志存高远的管理团队的卓绝努力。中国血液病领域市场规模巨大，需求刚性，且需求远远未得到满足，在排名前十的恶性肿瘤中，和血液病有关的疾病有白血病和淋巴瘤，每年23万移植需求量仅有1万实际移植量。我们期望通过陆道培医疗集团的努力，运用全球领先的诊疗技术，挽救更多患者的生命，而这一点，也是约印医疗基金的美好愿景。”