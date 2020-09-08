新华社北京9月7日电题：“菜篮子”“果盘子”回来了！北京新发地市场全面复市见闻

新华社记者侠克

“市场全面复市了，我除了高兴还是高兴！”“复市后，市场变了许多，不变的是我们对市场的那份感情和依恋。”……6日，新发地批发市场主市场铁路以北区域开放营业，标志着作为首都人民的“菜篮子”“果盘子”的新发地市场全面复市。

7日一大早，在市场内有着“红薯大王”之称的贾全龙早早就来到了新发地市场佳农门准备进场。一车8吨的红薯到了下午3点多已经全部卖完。他告诉记者，一般主要供市内的超市，一天可以卖出数十吨。

“新冠肺炎疫情发生以来，经营受到了一些影响，但一直没停过。”贾全龙说，“如今疫情防控形势逐渐向好，越来越多的商贩又回到了最熟悉的新发地，我们对未来充满了信心，希望能重新再出发。”

此次开放营业的区域为新发地市场主市场内的原蔬菜经营区，整个蔬菜市场约640亩，共安排玉米、豆角类、花生、大白菜等40余个蔬菜品类。全面复市后，新发地市场按照经营品类重新划分区域，形成以蔬菜水果为主，其他农产品为辅的供应格局。

记者在现场看到，市场内，道路划线分隔有序，车辆停放排列整齐，水果市场统一红色遮阳伞，蔬菜市场统一蓝色遮阳伞，指示标牌、广告招贴全部进行统一设计制作，最让人眼前一亮的是，在市场里可以看到身着4种颜色马甲的人员，分别代表了4种不同的职能分工。红色代表批发商，黄色代表采购商，蓝色代表市场工作人员，绿色代表摆渡车司机。通过颜色可以快速确认身份，提高效率，且便于管理。

新发地批发市场常务副总经理顾兆学表示，全面复市后，新发地市场将实施严格准入制度，进入市场的货物车辆都需要提前报备，入场时，工作人员会根据报备信息进行核实，重点检查产地证明和检测报告，也会对即将入场的农产品进行抽样检测，如果发现食品安全问题，直接取消其进场交易的资格，切实守护好首都人民的“菜篮子”，全力确保首都农产品的食品安全。

顾兆学说，未来新发地市场将坚持市场的批发属性，实现“批零分开”。此外，将加大“菜篮子”直通车和社区便民店的建设投入，为首都市民提供新鲜果蔬，满足居民需求。“市场原有164辆‘菜篮子’直通车负责全市300余个小区的供应，目前已经恢复将近50%，剩余部分正在逐步恢复当中；原有77家便民菜店，目前已经全部恢复营业。”

新发地市场宣传部负责人童伟介绍,自8月15日新发地市场铁路以南区域正式复市以来,市场的交易量逐步攀升。复市当日有1000多辆货车近1.3万吨蔬菜水果进场，售卖商品涉及蔬菜18个品类，水果16个品类。“8月15日以来每天都有新的品种源源不断从新发地自己的种植基地运往市场内，进场车辆越来越多。到9月5日,入场车辆已经达到1600多辆，市场总交易量上升至2.3万吨。”

记者了解，此次新发地市场全面复市后，大部分商户都回到了自己经营多年的市场，不少商户积极组织产地货源，联络分销渠道，为市场供应量和信心的恢复贡献力量。许多在新发地经营了十几年甚至二十多年的商户对记者表示，他们见证了市场一路走来的艰难历程，市场承载着他们在北京的家庭和事业，焕然一新的环境让他们对未来充满期待。

市场内西红柿商户李宝财说：“市场全面复市了，除了高兴还是高兴。目前交易量已经逐步恢复，未来交易量还会有所增加。”黄瓜批发商张书华说：“目前一天能卖十几二十吨，预计十月中旬，销售量将达到三十到五十吨。市场的交易模式改变了，但我们对市场的那份感情和依恋一直都没有改变。”

顾兆学表示，市场上市品种齐全，货源充足，交易有序，预计在中秋节、国庆节双节来临之前，将恢复历史供应水平。