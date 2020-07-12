北京新发地市场牛羊肉大厅商户开始解除隔离

7月11日中午1点多，阔别了新发地市场29天的刘师傅再次回到新发地，作为首批转运安置的新发地市场第二批解除集中隔离人员，在完成“14+14”天的隔离观察措施、核酸检测结果为阴性后，他终于开出了自己送菜的小货车。“我签了承诺书，在未来7天内进一步做好健康监测，外出也一定做好个人防护。”刘师傅说。

记者从丰台区获悉，继7月7日第一批5000多名新发地市场集中隔离期满核酸检测合格人员顺利完成转运安置后，第二批5000多名隔离期满核酸检测合格人员也于7月11日开始转运安置，按照隔离期预计其中绝大部分将于未来三四天解除隔离完成转运安置。

刘师傅是一名蔬菜配送司机，在新发地市场已经工作了10多年。“6月11号我去了一趟牛羊肉综合交易楼，是去楼上买调料。”说起自己被隔离28天，刘师傅回忆说，一听说市场暴发疫情，他赶紧就向排查人员汇报了情况。随后被安排进行了核酸检测，结果为阴性，就被安排到了隔离点。“隔离点的服务很周到，快递来了很快就能给我们送进房间，三餐也很及时送到，医护人员也特别耐心，我隔离期间前后做了6次核酸检测，2次抽血，都是阴性，咱放心，出去了家人也放心。”

据介绍，针对新发地市场集中隔离人员，丰台区按照科学精准、安全有序的原则，分类分批解除隔离措施。第一批解除隔离的是新发地市场其他区域隔离人员，包括5月30日至6月13日未到过新发地市场牛羊肉综合交易大楼，且隔离人员同批次进入隔离点，隔离期间隔离点未出现阳性检出者；第二批主要是新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员。这些人员不是“一解了之”，解除隔离前还要签署承诺书，承诺此后7日内进一步做好健康监测，外出做好个人防护，出现异常情况及时向所在地社区、村报告。

7月11日和刘师傅从一个隔离点解除隔离的有65人，包括牛羊肉大厅的商户，其中55人回到新发地市场取车和个人物品。记者跟随商户来到神农门的登记点，商户们按照一米线的距离排队登记领取车证、手环，随后坐上新发地市场安排的摆渡车去往各自的区域取车取物品，牛羊肉大厅内暂未向商户开放。大大小小的车辆都是从三农门驶出，驶出前车辆都要再经过一次全方位的消毒，然后按照事先规划好的路线驶出，有序疏散，保障车辆、人员不聚集。 （记者 孙颖）