医渡云徐济铭：因数健康聚焦互联网+慢病管理，赋能县域医药发展

9月4日至6日，“健康中国 健康县域”中国县域健康大会暨2020中国县域医院院长年会、第七届县域卫生发展论坛、第三届医院建设发展大会在苏州举行。

中国工程院院士王陇德教授、中国科学院院士葛均波教授、中国科学院院士陆林教授、中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝教授等多位院士、专家莅临，解读医卫政策、把脉县域医疗的发展方向。医渡云集团联合创始人徐济铭受邀参与大会演讲，携医渡云集团旗下互联网慢病健康管理平台——因数健康亮相大会，与众专家院士、院长交流县域医疗创新发展方向。徐济铭谈到，“通过智能技术和互联网+慢病管理，推动医疗服务均质化，提升基层慢病管理水平，下沉优质医疗资源，优化资源配置，让广大的基层慢病患者得到可及的、满意的医药服务。”

医渡云集团联合创始人徐济铭受邀参与中国县域健康大会演讲（企业供图）

因数健康平台聚焦专科慢病管理 推动县域医疗服务的均质化发展

据统计，中国有60%的人口分布在县域，而且随着中国逐渐进入老龄化社会，对医疗的需求日益旺盛。但是县域医疗发展过程中面临着医疗资源总量不足、分布不均衡，优质医疗资源短缺，导致不同区域间的医疗服务水平差异较大，形成“大医院人满为患，基层小医院门可罗雀”的现象。加之心脑血管等慢性疾病的需要长期持续管理，以及诸如新冠病毒肺炎等传染病的威胁，中国县域的医疗水平和服务效率亟待创新性的提升。

突如其来的新冠肺炎疫情，推动了互联网医疗的发展。疫情的爆发及后疫情时代防控常态化时期，促使医患双方对互联网医疗的形成广泛且深刻的认知，尤其对于中国广泛存在的慢病患者。心脑血管疾病是最为常见的慢病疾病之一，中国心脑血管慢病患者已高达2.9亿，而且多数分布在基层地区。疫情给慢病患者的复诊和长期管理带来非常大的障碍，使得患者的治疗依从性和满意度更是不容乐观。

近年来国家频频出台相关政策法规，鼓励发展互联网医疗，倡导在线慢病管理，鼓励积极为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务，以及随访管理和远程指导，逐步实现患者居家康复，不出家门就能享受优质高效的复诊服务。《基层心血管病综合管理实践指南2020》指出，希望通过远程管理模式，提高管理效率和治疗水平均质化，进而提高基层心血管疾病的治疗效果。

医渡云集团依托于其强大的医疗智能技术和坚固的互联网技术，着眼于慢病管理，建立因数健康平台，在专科慢病健康管理领域深耕。徐济铭介绍，“通过聚焦心脑血管专科慢性疾病，才能更专业、更深入地带动学科发展，从而推动县域医疗服务的均质化发展。”因数健康平台致力于打造为医生的专属智能诊室，通过专业的在线管理工具和服务，帮助医生高效管理慢病患者；患者通过互联网就能获得医生及时、专业的管理，如个性化在线复诊开方、用药指导、正品保证的药品预约服务、合作药店送药到家服务、以及饮食运动康复指导等，对于提升患者的用药依从性，促进疾病的控制、康复等都有非常重要的作用。

值得一提的是，因数健康平台始终把质量管控和执业安全放在第一位，为在平台执业的医生提供安心的医责保障、实用的学术交流渠道、专业的科研协作平台等，同时医生在平台上执业多劳多得，创收也更安心。

因数健康创新的在线慢病管理模式，帮助医院、医生更高效地发展

据徐济铭介绍，对于医院的门诊/住院患者，患者回家后，针对其复诊、开方、康复指标检测和预警等等个性化需求，通过因数健康平台的图文问诊、电话咨询、复诊开方服务、慢病管理计划服务包、关键疾病指标智能预警等方式，给予患者便捷、实用的慢病管理指导。当患者疾病出现发生变化或进展，通过智能预警系统和医生在线复诊交流，提示患者及时前往门诊就诊。这一路径不仅让患者回家有“医”靠，还能帮助医院减少老患者流失，同时积累临床管理经验，促进学科发展。

而对于网上的患者，通过医院、医生在平台上积累的口碑和品牌影响力，帮助精准吸引各地的患者慕名就诊，就诊前先和医生通过平台交流，缓解门诊压力，提高临床效率。对于县域医疗来说，更是通过互联网之力，让分布不均的医疗资源逐渐得以优化配置。

徐济铭说，“因数健康是一个基于医疗智能技术和互联网+慢病管理模式的创新性平台，我们希望通过专业的技术手段，让医患均能获得高效、便捷的服务，让医疗资源和高效服务能有效整合，共筑更加科技化的绿色医疗，从而减轻疾病给患者、医生，乃至整个社会的负担。”