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全国粮食总产量连续五年破万亿

2020年09月08日08:25 来源：北京青年报

“我们有基础、有条件，有信心、有能力，确保‘谷物基本自给、口粮绝对安全’，把十四亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”作为2020年服贸会重点活动之一，粮食现代供应链发展及投资国际论坛于昨日举行。国家粮食和物资储备局局长张务锋在论坛上披露了中国粮仓的“家底”：全国粮食总产量连续五年站稳1.3万亿斤的台阶。

供应链稳定是粮食安全的重要基础。张务锋指出：“我们将坚决落实国家粮食安全战略，在新发展格局中，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。”他同时介绍了我国保障粮食供应链的几大具体措施：第一，大力推动粮食产业高质量发展，提升完善粮食供应链。第二，积极构建粮食“产购储加销”体系，增强粮食供应链抗风险能力。第三，不断深化改革强化监管，加强粮食供应链法律制度保障。第四，扩大粮食国际交流合作，积极维护全球粮食供应链稳定。

文/本报记者 李佳

(责编：李轶群、许晓华)


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