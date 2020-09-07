受访专家：

首都医科大学附属北京中医医院妇科主任医师 滕秀香

本报记者 高嘉悦卵巢是生殖器官，对女性的重要性不言而喻。但近年来，卵巢早衰发病率逐年上升，呈年轻化趋势。首都医科大学附属北京中医医院妇科主任医师滕秀香表示，女人要想形象靓丽、延缓衰老，除了外在保养，卵巢这座“内在城池”也要精心呵护。

卵巢早衰是指卵巢储备功能提前下降、衰老，甚至提前进入更年期。临床表现为40岁前出现闭经、不孕，伴有潮热、情绪易波动、白带减少、失眠、性欲低下、阴道干涩等症状，但B超检查提示卵巢无器质性病变。滕秀香表示，卵巢早衰发病原因可能与家族遗传、卵巢破坏性因素(放疗、化疗、手术、感染等)、自身免疫损伤等有关。此外，食用可能含有残留农药的食物、某些药物具有的生殖毒性及空气污染等，都是卵巢早衰的诱因。

其实，中医古籍并无“卵巢早衰”的病名记载，但其疾病症状与发病特点与中医“月水先闭”“经水早断”诸症相吻合，可归属“闭经”“血枯”等范畴。中医认为，肾为先天之本，元气之根，主藏精和生殖。《黄帝内经》云：“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子……”意思是说，女性月经生理及生殖功能变化，与肾气由产生、渐盛、充盛、渐衰到衰竭的自然过程有一致规律，肾阴不足、气血虚、肾气弱是卵巢早衰发病的主要病机。心情好坏与卵巢早衰发病也有关系。现代女性在社会生活中的压力越来越大，常引发紧张焦虑、抑郁等精神、情志问题，“情致肝气不疏”，长期强烈的情志变化也会干扰“肾-天癸-冲任-胞宫”轴的正常功能。

判断卵巢是否早衰，月经是一个衡量标准。女性正常月经周期一般为28~30天，经期一般为3~7天，月经量一般在100毫升以内，以第2~3天为最多。多数卵巢早衰人群，在发病前一段时间内，会出现月经周期后错、经期缩短、月经量减少的月经异常现象。40岁以内的女性，月经一旦持续数月出现以上情况，就应警惕是否已有卵巢储备功能下降的问题，它是卵巢早衰发病的前期阶段。卵巢早衰发病后，卵巢功能并非不可逆。临床发现，采用中药治疗手段，调整全身脏腑气血、阴阳，一定程度上可改善卵巢功能。滕秀香表示，维护卵巢功能，预防重于治疗。

首先，调畅情志，愉悦的心情对卵巢来说比什么补方都管用。

其次，保证充足睡眠，忌起居无度。中医有“女子以血为本，以肝为先天”的观点，养肝血对女人来说至关重要。肝血不足，会出现月经量少、皮肤粗糙发暗、脸上长斑长痘等症状。养肝血最好的做法就是保证充足睡眠，建议晚上11点前必须入睡。

第三，保证足够的蛋白质摄入，日常多吃些卷心菜、菜花等富含维生素E的食品，多吃富含维生素B2的动物内脏、奶类及豆制品，及富含维生素B6的谷类、豆类、瘦肉等。很多女性为瘦身过度节食或服用药物，这种做法不可取，会降低卵巢储备功能。

第四，运动能够有效地帮助促进新陈代谢和血液循环，延缓身体内脏器官的衰老和机能减退。因此，保养卵巢，可以适当运动，比如跳广场舞、练瑜伽、快走及游泳等。

第五，中医治卵巢早衰主要从肾论治，即补肾活血、滋益肾阴，兼以疏肝调经。已有卵巢早衰症状的人群，中药治疗的同时，还可配合药膳食疗调理。这里给大家推荐两款药膳：燕麦小米红枣粥。小米适量、红枣7枚，加水煮粥;将成时再加入燕麦，继续煮6~8分钟即可。参芪鸡肉汤：党参15克、黄芪20克、鸡肉200克，先将党参、黄芪放入炖盅内，加水适量炖30分钟，再放鸡肉炖2小时，调味即可服食。

近年来，一些美容院打起了卵巢保养的招牌。滕秀香提醒，这些都是噱头，根本没用。以最常见的精油按摩为例，卵巢位于盆腔内，前有膀胱，后有直肠，平躺时不会被摸到，一般的按摩手法根本触及不到卵巢，精油也不可能深入卵巢直接发挥作用。▲