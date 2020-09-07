嘉宾热议：5G赋能智慧医疗 为医疗服务提供更多可能

人民网北京9月7日电 9月5日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网与浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。在下午举行的主题为“5G赋能智慧医疗”的圆桌论坛上，与会嘉宾就相关话题进行了探讨。

浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰认为，在5G的加持下，更为专业的医疗救护工作得以前置。“以5G救护车为例，在急救过程中，病人的呼吸、心跳等一系列生命体征数据都可以实时传回医院，专家在医院可以直接指挥急救车上的各项操作，为抢救病人争分夺秒。”

“借助互联网医院平台，各医院之间能够快速实现数据传输与共享，为患者的急救转诊提供安全性、智能化、标准化、系统化的应用场景。”丁克峰讲道。

广东省人民医院副院长杨小红认为，5G作为新一代信息通信网络，其高速率、低时延、高容量的特点，能给远程医疗疾病的诊断和处理带来很多好处。

“2019年4月3日，广东省人民医院应用5G、人工智能、3D打印等技术，远程实时指导400公里外的高州市人民医院完成了微创心脏手术。通过这次手术探索了5G赋能智慧医疗的更多可能，也看到了解决医疗资源不平衡这个难题的‘新药方’。”杨小红说。

“5G快速性和实时性的特点，十分适合同医疗领域进行结合应用，尤其是在教学和紧急救援方面，5G通讯可以为医学教学提供清晰的视野，在教学方面发挥着重要的作用。”浙江医院副院长金肖青表示。

他介绍，近两年来，浙江医院结合自身特点，针对当前医疗服务中存在的痛点，推行5G应用的互联网+居家护理的项目试点，利用5G技术对出院患者进行院外健康管理，随时掌握患者病情发展情况。当前5G技术在医疗领域的应用还处于探索阶段，5G是方向不是目的，在发展过程中需要进一步完善系列的规范和政策导向，在探索和发展的过程中逐渐完善，助力医疗服务质量的提升。

大庆龙南医院副院长毛慧玲表示，5G技术在医疗领域的应用，不仅仅有助于患者就医体验的提升，对医务工作者的行医体验、医院管理者的管理决策体验也提供了有力的支持。在疫情防控期间，利用5G技术实现的远程探视可以缓解家属不能到床旁探视的焦虑，也杜绝了聚集，减少了感染的发生。预约挂号、一站式诊疗行为、智慧药房、健康管理等服务覆盖了院前、院中、院后的医疗服务全流程。在未来将进一步探索5G在教学方面的应用，坚持医教发展，随着5G在医疗领域的深入应用将成为医院管理的加速器，助力医院管理水平的提升。