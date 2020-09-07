“开学季焦虑”这样缓解

开学，不仅给孩子们带来焦虑，父母的焦虑也一点都不轻。如何缓解开学焦虑症，海南日报记者采访了海口市人民医院临床心理医学科医生林明栓。

林明栓介绍，连日来，到海口市人民医院临床心理医学科门诊咨询情绪问题的中小学生不断增加，有的孩子情绪低落，胃口也不好，有时晚上睡觉还做噩梦，但检查身体又没发现什么疾病。

“每年开学前这类患儿都不在少数。”林明栓说，经历了一个宽松假期，一下子要面临紧张的学校生活，造成一些孩子对开学存在心理阴影，常常表现为情绪低落或烦躁，对平时有兴趣的事失去兴趣，胃口变差，对学习排斥。严重的甚至出现不明原因的发烧、呕吐，学习注意力不集中，难以完成作业、失眠等。

值得关注的是，不少家长对开学同样感到紧张。新学期分班、换教师、调座位，孩子的点滴变动，牵动着父母心。

林明栓提醒，家长的焦虑，特别是对孩子学业的高期望值，往往会加深孩子对新学期的抵触和恐惧。家长要相信孩子的适应能力和学习能力，由假期到开学有一些不适应是正常现象。

“很多父母将自己的经历、梦想投射到孩子身上，特别紧张孩子的学业和各方面的表现。”林明栓说，家长要将孩子看作独立的个体，放手让孩子成长，是“陪伴”不是“决定”，是“保护”不是“包住”，家长摆正位置，找准自身角色，孩子自然也能走出不必要的焦虑、更健康地成长。

林明栓建议，父母与孩子之间多沟通有助缓解彼此压力，共同制定作息和学习计划。面临升学的学生及家长可以在轻松的氛围下聊聊感兴趣的话题，分享心理状态和未来期望，共同应对新学期的开始。（记者 侯赛）