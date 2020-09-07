新发地全面复市 首日菜价大降

继8月15日北京新发地批发市场铁路以南区域正式复市后，昨日市场铁路以北区域也开放营业，这标志着新发地批发市场全面复市。北京青年报记者昨日走访了解到，新发地市场目前的蔬菜水果日供应量已经上升至约2.3万吨，预计在中秋、国庆双节来临之前将恢复历史供应水平。

全面复市首日菜价降9.51%

新发地市场常务副总经理顾兆学介绍，新发地市场将按照经营品类重新划分区域，形成以蔬菜水果为主、其他农产品为辅的供应格局。昨日开放营业的区域为新发地主市场内的原蔬菜经营区，“整个蔬菜市场面积约640亩，共安排玉米、豆角类、花生、大白菜40多个蔬菜品类，能够满足首都多元化的消费需求。”

顾兆学介绍，自8月15日逐步复市以来，新发地市场交易量逐步攀升，蔬菜水果进场量已经从1.3万吨上升至9月5日的2.3万吨，全面复市后日进场量预计将达2.9万吨，“预计在中秋、国庆双节来临之前，市场总交易量将恢复历史供应水平。”

北青报记者了解到，此次新发地市场全面复市后，不少商户积极组织产地货源，联络分销渠道，为市场供应量和信心的恢复贡献力量。受此影响，复市后的新发地市场不仅蔬菜品类增加，价格也有所下降。据顾兆学介绍，全面复市首日的蔬菜加权平均价格比前一天下降9.51%。

“全面复市了，除了高兴还是高兴！”回到了久违的市场，不少商户难掩激动之情。市场“大小椒大王”王福娟说：“现在市场环境有了很大的提升，交易模式也发生了变化，经过一段磨合，我们基本已经适应了新的交易模式。目前我们的大小椒交易量已经恢复到了去年同期水平，预计全面复市后，交易量还会有所增加。”

已经入驻新发地市场20年的“西红柿大王”赵士刚告诉北青报记者，8月15日复市后，他的西红柿每天销售量在12万斤左右，“为了这次全面复市，我准备了3大车共15万斤西红柿！”赵士刚表示，此前他从山东购入的西红柿每斤售价为3元，全面复市后市场内有100多车西红柿“竞争”，因此昨日售价降低到1.8元/斤。

入场车辆需要提前报备并抽检

北青报记者了解到，全面复市后新发地市场实施严格准入制度，进入市场的货物车辆都需要提前报备。入场时，工作人员会根据报备信息进行核实，重点检查产地证明和检测报告，也会对即将入场的农产品进行抽样检测，如果发现食品安全问题，直接取消其进场交易的资格。另外，新发地对进场人员全部进行体温检测，其中工作人员每天两次测温，若出现体温异常将带到隔离室进行观察。

丰台区疾控中心副主任张建军介绍，目前新发地市场内的公共卫生检测哨点已经建成，并安排第三方检测机构入驻，定期对市场内环境、物品、包装材料、公共用具开展新冠病毒核酸抽检。“每天都会对公共区域的冷库、批发区、上货区等位置进行核酸检测采样。同时，每天还要抽检25辆入场车辆，对门把手、方向盘、座椅、转向灯、货品内外包装等9处位置进行核酸检测。”

此外，丰台区疾控中心工作人员还驻场指导新发地市场开展环境消杀和防疫知识培训，构建起以人员、物品、环境等为监测对象的综合监控体系，对市场人员全覆盖的日常健康监测，实现了体温一日一监测、摊位一日一清洗、场所一日一消毒、市场一周一次全面消杀。

文/本报记者 蒲长廷

周边居民可至便民菜市场采购

北青报记者了解到，复市后新发地市场实现“批零分开”，为了方便周边社区居民对生活必需品的采买，在场外设置新发地便民菜市场进行零售。一期主要销售果蔬、粮油副食、调味品等产品，设置22个摊位，共1035平方米。二期主要销售猪肉、牛肉、羊肉、白条鸡等产品，设置16个摊位，共560平方米。由于市场对入驻商户不收取任何租金费用，所有商品都是厂家直供，肉类价格上浮不超批发价的10%。

顾兆学介绍，市场原有164辆菜篮子直通车，负责全市300余个小区的供应，目前已经恢复将近50%，剩余部分正在逐步恢复当中；原有77家便民菜店，目前已经全部恢复营业。