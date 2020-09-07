国家卫健委：9月6日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京9月7日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（上海4例，广东4例，四川2例，天津1例，重庆1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者646人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例177例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2585例，累计治愈出院病例2408例，无死亡病例。

情况显示，截至9月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例180例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80320例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85134例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者819075人，尚在医学观察的密切接触者5959人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入15例）；尚在医学观察无症状感染者329例（境外输入321例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5417例。其中，香港特别行政区4878例（出院4511例，死亡96例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区493例（出院473例，死亡7例）。