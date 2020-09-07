白露天气渐转凉，预防肺病保健康

本期专家：北京中医药大学东方医院营养科 魏帼

随着白露节气的到来，最近的北京开始出现了丝丝凉意，昼夜温差逐渐加大。白露是反应外界气温变化的重要节令，它代表着暑天闷热的感觉结束，天气开始逐渐转凉，变得清爽而干燥起来。秋风习习，气候凉爽干燥，虽然和闷热的暑天相比，秋天更为舒适，但我们也要注意，干燥的气候有可能损伤人体阴液，导致肺部出现疾病。

肺位于人体胸腔内，左右各一，在人体脏腑中位置最高，被称为“华盖”。肺开窍于鼻，在液为涕。这里的涕指的是鼻涕，当肺部受寒时，容易出现鼻流清涕的表现，而肺脏感受燥邪时，则出现鼻干的情况。而肺在五行中属金，与秋季相对应。秋季常见的燥邪也容易导致肺脏功能失调，出现不适表现，最常见的就是秋季受寒导致的流鼻涕，或者感受燥邪出现的鼻干、鼻痒的情况。如果不加以养护，那么时间久了，就会伤及肺脏，导致咳嗽、气喘等问题的出现。所以秋季养肺防燥，要从白露开始重视起来。

阳虚外感用玉屏风散

秋季气候特点是阳气内敛，所以对于既往阳虚的人群来说，很容易导致体表阳气不足而出现卫气不固，容易感受外界寒凉邪气，从而出现鼻流清涕的情况。为了预防这种情况的出现，这类人群在日常生活中可以服用一些玉屏风散来达到益气固表的目的。

玉屏风散

出自：《丹溪心法》

药物组成：防风2g、黄芪2g、白术4g

使用方法：上四味药物同放入杯中，沸水冲泡后饮用。

方解：本方原意是用来治疗外感风邪的表虚之证。但对于日常阳虚的人群来说，在白露时节开始将此药剂方当茶饮方来饮用，是可以起到一定的益气固表的作用的。其中黄芪益气固表为主，白术健脾益气为辅，搭配解表祛风的防风和散寒解表的生姜，可以起到抵御外界风邪的作用，使肺脏免于被风寒邪气所伤之苦。

如果已经感受风寒邪气而出现鼻流清涕的情况，初期仍然可以饮用此茶饮，但需加入生姜3片，来增强散寒解表的功效。

温燥伤津用桑杏梨汤

秋季燥邪当令，而目前处于初秋的时期，燥邪中以温燥为主，如果不注意滋阴润燥的话， 则容易出现鼻干鼻痒，皮肤干涩的情况。所以在白露时节，健康人群可以适当蒸煮梨水，来达到滋阴润燥的目的。但对于已经感受温燥邪气而出现咳嗽、鼻干痒等不适症状的人群，则可以使用桑杏煮梨的方式来达到清宣温燥的目的。

桑杏梨汤

出自：《温病条辨》

药物组成：桑叶3g、杏仁4g、沙参6g、浙贝母3g、豆豉3g、栀子皮3g、梨皮3g

使用方法：上几味药物、食物同放入杯中，沸水冲泡后饮用。

方解：本方原本用于治疗外感温燥，邪在肺卫的证候，也是治疗温燥袭肺轻症的常用方。这里将其作为白露时节的养生方，为出现上述不适症状人群的茶饮方，来达到消散温燥的目的。其中桑叶、豆豉宣肺散邪；杏仁宣肺利气；沙参、贝母、梨皮润肺止咳；栀子清热，共用可以达到清宣温燥，润肺止咳的目的。但是如果温燥邪气没有那么明显的话，可以将栀子、豆豉、杏仁去掉，仅留下桑叶、沙参、贝母、梨皮即可，这四味皆属于药食同源的中药材，比较适合长期饮用。但使用时需要注意此茶饮方需要随冲随饮，且忌久煮久泡，以免损伤药效。