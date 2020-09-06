2020全国智慧医院建设与发展大会在杭州举行

人民网北京9月6日电 为了进一步改善医疗服务，推进“互联网+医疗”，创新建设智慧医院系统，不断增加人民群众就医获得感，9月5日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网、浙江省卫生健康委员会联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。与会嘉宾就如何推进智慧医院建设，提高群众就医满意度方面等话题深入交流。

中国互联网发展基金会理事长马利表示，互联网的迅猛发展为医疗健康行业带来重大机遇和挑战，医疗健康产业与互联网、大数据、人工智能等尖端信息技术的深度融合，为智慧医院的建设和发展创造了更多的可能。但是，互联网医疗作为新兴发展产业，还存在很多不足，也蕴藏着巨大的发展潜力。要推动智慧医疗建设，进一步发挥互联网医疗在改善医疗服务中的积极作用，让广大人民群众享受更好的医疗服务。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉在视频致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，预约诊疗、互联网医院、远程医疗等改善医疗服务重要举措在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面都发挥了积极作用。医疗机构应进一步结合疫情防控常态化实际，发挥互联网+医疗的优势，创新举措，持续提升医疗服务水平及群众就医满意度。在建设智慧医院过程中，要注重“安全”问题。“要从国家安全战略高度，认识到医院产生的医疗大数据是国家安全的重要组成，一定要绷紧医疗数据安全这根弦。”

浙江省卫生健康委医政处副处长陈旭东表示，智慧医院建设是改善医疗服务的重要内容，也是推进医院信息化建设，提升人民群众就医体验的重要手段。一直以来浙江省卫生健康委积极推进智慧医院建设，针对群众“看病难、看病烦”的痛点，通过“最多跑一次改革”系列举措，着力打造诊疗更安全、就诊更便利，沟通更有效、体验更舒适的就医环境。

浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安表示，浙二医院作为百年名院，是浙江省西医的发源地，不久前全国首次三级公立医院“国考”成绩获得A++。我们始终坚信只要有利于国家和社会发展，利于患者和员工服务，利于医院成长技术和变革我们都应该积极应对、主动拥抱，因此率先建设国内四级远程服务体系，成立浙江省首家互联网医院，努力成为智慧医疗垂直领域示范样板。

人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰表示，作为人民日报社人民网面向大健康领域规划打造的重要传播与服务平台，人民健康在助力医疗服务“智慧化”方面，也做了一些探索和努力。推出人民健康了“全国智慧医院服务平台”，为全国公立医院提供医院品牌建设、互联网医院建设、健康科普传播、远程医疗、基层医生培训以及相关平台的代运营等多项服务。期待互联网医疗服务及智慧医院建设可以抓住机遇，为人民生活就医带来更多积极的新变化。

会上，由人民网·人民健康建设的“我为医疗服务提建议”平台正式上线，该平台旨在进一步规范完善相关部门与网民互动交流制度，了解民意、体察民情、汇聚民智，促进解决医疗领域人民群众关注的热点、痛点问题，鼓励社会各界针对改善医疗服务、提升人民群众就医获得感等方面献言建策。

会上进行了“2020全国智慧医院建设优秀案例”授牌仪式，共计43家医疗机构获得授牌。同时，会上举办了2020全国智慧医院优秀案例授牌仪式，安徽医科大学第一附属医院等43家医疗机构获得授牌（名单另附）。

在主题演讲环节，来自全国各地在智慧医院建设方面具有代表性的医院负责人以及相关主管单位代表部门管理人员，就智慧医院建设中的经验进行了分享。

国家卫健委医政医管局医疗资源处副处长王斐以《互联网医疗与智慧医院政策解读》为题作主题演讲；浙江省卫健委医政处副处长陈旭东以《“最多跑一次”改革 改善群众就医体验》为题作主题演讲；国家卫健委医院管理研究所舒婷以《国内外智慧医院比较研究》为题作主题演讲；浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安以《智慧医院和效率医疗》为题作主题演讲。

广州市妇女儿童医疗中心副院长李庆丰党委书记夏慧敏以《智慧医院的内涵、机遇和挑战》为题作主题演讲；中国医学科学院阜外医院副院长赵韡以《互联网医疗服务探索》为题作主题演讲；国家卫健委统计信息中心信息标准处处长李岳峰以《卫生健康信息标准化 助力互联网+医疗健康发展》为题作主题演讲；四川大学华西医院副院长刘伦旭以《互联网医院建设助力智慧医院实践》为题作主题演讲。

当日还开设了四场圆桌论坛。与会嘉宾就智慧医院建设实践与发展趋势、智慧医疗助力疫情防控、5G赋能智慧医疗、以互联网+赋能基层医疗服务相关话题进行了探讨。

来自全国各地医疗机构的代表、相关主管单位负责人、互联网医疗行业代表、专家学者等嘉宾约500人出席了大会。