开学了，如何帮孩子克服“分离焦虑”

（北京儿童医院精神心理科王芳）9月份，北京的幼儿园也陆续迎来了开学。

与此同时，对于一些刚刚迈入幼儿园的新生宝宝和家长们来说，也正面临着一场令人头痛的“分离大战”！

3岁多的小翔在刚上幼儿园的这几天，每天都会再幼儿园门口和妈妈进行一场“战斗”。原本去上幼儿园的路上还挺高兴的，但一到幼儿园的门口，他就变了脸，马上抱住妈妈不松手，嚎啕大哭，不让妈妈走，怎么哄也没用。不管前一天晚上在家答应的多好，第二天在幼儿园门口还是会情绪爆发。而且老师反馈，这几天小翔在幼儿园显得闷闷不乐，参加活动时也不积极，让父母非常担心。

其实，许多刚上幼儿园的小朋友都会出现类似的表现，就是心理学所说的“分离焦虑”。

分离焦虑(Separation Anxiety) 是儿童在和照料者分开时出现的一种焦虑体验，不同的儿童分离焦虑的程度和表现形式各不相同。有的孩子可能表现为情绪行为的爆发，如哭闹、踢打他人、摔东西等；也有孩子表现出回避行为，如回避和老师、小朋友的交流，拒绝参加活动；或者表现出躯体不适的症状，如头痛、肚子疼等；有的孩子还会出现睡眠问题，如入睡困难，噩梦等。8、9个月到7岁的孩子都可能出现，3岁左右比较常见。

儿童在和家人分开时出现忧虑、焦虑的体验是正常现象，即使是充分关爱的家庭中，安全感很强的儿童也会出现焦虑的体验。只有在焦虑表现持续存在且过于严重，给孩子带来明显痛苦或严重影响孩子的日常生活时，才会考虑疾病的诊断。因此，孩子出现了上述表现时，父母先不要过度担心，可以先试一下以下方法。

父母首先要稳住自己

有的父母可能在和孩子分离时，自己也会出现焦虑的情绪；还有的父母会认为焦虑是不好的事情，一定要帮孩子消除焦虑才行，有这样想法的父母一旦发现不能消除孩子的焦虑情绪，自己就崩溃了，围绕上学这个事情，全家都变得很焦虑。

情绪具有感染性，父母的焦虑会传递给孩子，让孩子的症状更严重，情绪稳定的父母才能成为孩子的安全港湾。

承认孩子焦虑的情绪并寻找应对方法

父母要应该承认孩子因为和家人分开而存在担心，不要轻视孩子的焦虑情绪，不要对孩子说“上幼儿园没什么不大了的”、“你看xx，他上幼儿园就没有哭”等。

处理好孩子的情绪之后，和孩子一起探索克服焦虑的方法，并不断地进行练习。可以假设不同的情境下进行探索和练习，如在幼儿园想妈妈了怎么办，或者想和小朋友玩，但是有点害怕的时候怎么办等。通过这样练习，不仅能帮孩子学会应对分离焦虑方法，还能增加孩子的自信心。

不建议把孩子放在幼儿园家人悄悄离开

这样更容易增加孩子的不安。可以试试如：和孩子约定好来接他的时间并准时出现，同时在接孩子的时候表扬到孩子的积极行为，比如表扬孩子能够克服自己的担心坚持上学，认识了新的小朋友等。

上幼儿园是孩子开始独立的第一步，这是一个需要父母和孩子逐渐适应的过程。希望所有父母能用平和的心态，陪孩子一起克服这个困难，和孩子共同成长。