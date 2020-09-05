嘉宾热议：智慧医院建设需要与医疗业务深入融合

人民网北京9月5日电 今天，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网、浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。在上午举行的主题为“智慧医院建设实践与发展趋势”的圆桌论坛上，与会嘉宾就相关话题进行了探讨。

“每家医院都有各自的特点，要结合实际情况与具体需求，探索智慧医院建设。”云南省第一人民医院院长蒋立虹介绍，在加快建立完善预约诊疗制度方面，云南省第一人民医院线上预约挂号率目前已达到90%。此外，在电子病历、医学影像及后勤服务等方面也利用互联网信息技术进行了智慧化探索，一方面提高了医务人员的工作效率，另一方面也提高了群众对医疗服务的满意度。

南昌大学一附院副院长乐爱平表示，智慧医院建设首先要有好的顶层架构设计，在推动信息化过程中也要做好业务流和服务流的深度融合。

“医疗是我们的核心，智慧医疗是医疗服务提质增效的重要途径和手段，要从顶层设计、流程标准、业务及大数据安全保障、平台支撑等多个方面着手，促进科技创新与医疗服务的深度融合。”乐爱平说。

深圳妇幼保健院总会计师廖淑斌表示，智慧医院管理也是智慧医院建设中的重要组成部分。智慧医院的信息化管理涉及科室种类多、系统繁杂，通过信息化管理软件，可以有效减少人力成本支出，提升数据准确性和工作效率，在医院经营分析和成本控制方面发挥巨大的作用。他强调，医院财政管理要为临床服务，信息化技术的运用在为财务管理提供便利的同时，也能够对临床可以起到促进作用，进一步促进医疗服务改善。

大连医科大学附属二院副院长尹剑表示，疫情期间大连医科大学附属第二医院从线下预约到线上门诊，从住院服务到门诊服务，开通线上核酸检测，在线上为患者提供全流程的医疗服务，节省患者时间，提高服务效率。智慧医院的建设，需要立足于临床医护的需求，将线下就诊流程在线上进行重塑和再造。通过优秀的技术保障团队同医护队伍协同合作，真正将医院的信息化建设同医疗服务进行深入融合，推进医院这种信息化服务的延伸，推动智慧化医疗项目的产生、实施并进一步完善。

作为该环节的主持人，浙江大学医学院附属第二医院副院长王志康表示，智慧医院建设是满足人民群众健康需求的必然途径，也是推进医疗服务向纵深发展的创新举措。疫情常态化下，相信智慧医院建设将迎来新的发展，加速线上线下一体化医疗服务新模式的形成，惠及更多人民群众。