食堂节约食材师生按需点餐 返校生活从“光盘”开始

“迷你”小馒头、“小份菜”、光盘打卡有奖励……新学期，高校食堂有不少新鲜事儿，陆续返校的大学生，新学期校园生活从“光盘”开始。

狮子头按个卖

9月3日下午5时许，北京航空航天大学学一食堂小份菜窗口热闹起来，七八米长的档口前，摆放了20多种“小份菜”，按照盘子的颜色从1元到5元不等，狮子头、鸡排、翅根等都按个卖。主食区展示着1两到4两米饭的“分量”，供学生选择。新学期还添了1两的手工小馒头，每个售价两角。

北航合一厅和沙河校区第一食堂推出“自选称重”式售饭模式，师生可按需取餐购餐，统一称重销售。

新学期，首经贸第三餐厅也设置了小份菜窗口，每份菜只有原来的三分之二左右，花卷、馒头和豆包等主食也有“迷你”版，拉面档口也推出“小碗面”。

“小份菜”很受学生欢迎，北航学一食堂每天售卖的三千个馒头中，有三分之一是1两小馒头，该食堂近期每天近万人次的就餐者中有近三分之一会选择小份菜。

依据食堂流量采购食材

北航食堂密切关注在校师生动态，每天下午4点按需定量采购第二天的食材。清华大学食堂依据就餐人流动态调整饭菜制作总量。

各校还有不少“小绝招”提高食材利用率。例如，北大食堂将西蓝花、菜花的根茎去皮切丁，腌制成爽口的开胃小菜；北航食堂则将芹菜、西蓝花、莴笋、芹菜叶洗干净后制作馅儿或裹面蒸制，西蓝花根部洗净去皮用于菜肴炒制等。

北航食堂后厨为了避免浪费，将食用油桶集中倒立于调料碗中，积少成多、物尽其用。

“光盘打卡”即将上线

为鼓励学生们积极响应“光盘行动”，北航食堂即将推出21天“光盘打卡”行动，打卡成功即可领取精美礼品。

“铺张浪费要不得，节约粮食是美德”“我光盘我光荣”“光盘行动从我做起”……在首经贸第三餐厅一层，“光盘行动”的提示语随处可见，门口的显示屏也在循环播放“健康饮食 适度点餐”的宣传片。首经贸秋实汇餐厅推出“光盘奖励”活动，凡在餐厅就餐的师生，可凭光盘获得纸巾、水果等光盘奖励；学校还将升级智能结算系统，助力光盘行动。

北大餐饮中心和北大学生会共同发起相关创意设计大赛，邀请学生创作漫画，积极参与光盘行动。（本报记者 任敏）