餐厅更智慧 食材省三成

“给我来一份‘智能光盘套餐’。”8月14日19时，加完班的任春华和同事来到老地方——办公楼下的味来逸站机器人餐厅，每人点了份“光盘套餐”。

任春华是青岛市即墨区商务局一名工作人员。自5月份味来逸站机器人餐厅在即墨区经济开发区科创中心一楼试营业，她就成了这里的常客。

味来逸站机器人餐厅是即墨区推广的“智慧餐厅”之一。在这里可以品尝到机器人炒的菜，通过自选食材、小锅鲜炒、定量出品、不够再取等方式，避免食物浪费。

2019年5月，即墨区引进了每餐魔方智能中餐机器人项目，目前已在商务写字楼相对集中的四个区域推广智能中餐机器人系统，通过精准定量、科学配比，引导节约用餐，减少“舌尖上的浪费”。

一份辣子鸡、一份西红柿炒鸡蛋、一份炒土豆丝、一份小凉菜、水果拼盘，再加一碗紫菜蛋花汤……最近，味来逸站机器人餐厅推出的“智能光盘套餐”火了。看似普通的套餐，背后却充满科技含量。

在味来逸站机器人餐厅，不足3平方米的空间里摆放着6台类似电冰箱的“铁盒子”，这就是炒菜机器人，两只机械手正在系统控制下不停翻炒菜品。和传统厨房的人工配菜不同，这个餐厅每份菜品的原材料都是在中央厨房定量配比的，可以精准到克重。员工只需要将配比好的菜品原料放进机器人，扫码食材餐盒上的二维码后，点击“系统启动”，机器人就会自动操作。

“中央厨房定量配比，不仅实现了从农田到餐桌的全产业链可控可溯，而且通过对运输、加工和销售环节的精准化数字控制，大约能减少30%以上的食物浪费。”青岛美餐即享机器人有限公司总经理葛武说。

避免浪费，离不开大数据的支持。“开餐厅最怕食材浪费，但是很多餐厅为避免卖断货，往往多存一些，导致食材不新鲜或浪费。”梁巧巧是味来逸站机器人餐厅的负责人，8月16日21时，她通过系统计量下单了第二天的食材订单——204份“智能光盘套餐”，其中“经典套餐”105份，“精品套餐”28份，“吃不腻套餐”71份。