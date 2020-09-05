贫血，有时补铁有时去铁

医学上，我们用血红蛋白（Hb）浓度来判断有没有贫血。所谓贫血，是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限的一种临床症状。在我国，如果成年男性Hb＜120克/升，成年女性（非妊娠）Hb＜110克/升，孕妇Hb＜100克/升，就被认为是贫血。

造成贫血的原因很多，由此便分了不同类型，如缺铁性贫血、巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血、地中海贫血等。每种补血药只能对特定类型产生作用，对其他类型无效，补血前一定要找到病因，用对治疗方法才能有效纠正贫血。

1.缺铁性贫血。由体内缺少铁质影响血红蛋白合成而引起。治疗主要是使用铁剂，往往分为口服及注射两种，一般首选口服，只有在对口服铁剂不耐受或有消化道疾病，以及某种原因需要迅速纠正贫血时，才会考虑注射铁剂。常用的口服铁剂有硫酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、乳酸亚铁、琥珀酸亚铁以及维铁片。

口服铁剂时，要注意消化道的副反应，如恶心、呕吐、腹痛、口腔反应、便秘等。口服铁剂忌与茶、牛奶同服，会影响铁的吸收。同时，常配以维生素C和稀盐酸，以促进铁剂吸收。铁剂应用过量易发生中毒，因此需谨慎使用。一旦发现中毒，应立即就医。

还要注意的是，铁剂只限于缺铁性贫血患者使用，其他类型贫血禁用；血友病、含铁血黄素沉着症、胃及十二指肠溃疡、溃疡性结膜炎、肝肾功能严重损害等患者禁用；对铁过敏者禁用；铁剂可减少人体对左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴及喹诺酮类药物的吸收，故不应与这些药物联用。

2.巨幼细胞贫血。因叶酸、维生素B12缺乏或其他原因引起细胞核脱氧核糖核酸合成障碍所引起，治疗的原则是缺什么补什么，且应补充足量。补充叶酸时，一般以口服为主，胃肠道不能吸收者可肌内注射亚叶酸钙。如果不能明确叶酸或维生素B12到底哪种缺乏，可以二者联用。

治疗中应注意，维生素B12缺乏者或维生素B12与叶酸同时缺乏者，不能单独用叶酸治疗，否则会加重神经系统损害。使用维生素B12治疗时，要注意肾损害，应密切关注血钾和尿酸水平。

3.再生障碍性贫血，即原发性骨髓造血功能衰竭综合征，原因尚不明确。其主要表现为骨髓造血功能低下、缺血细胞减少和贫血、出血、感染。治疗时应对症，例如通过输红细胞纠正贫血，用酚磺乙胺、氨基己酸控制出血，用抗生素抗感染等。针对发病机制，可采取免疫抑制治疗、促造血治疗。免疫抑制剂可用环孢素、吗替麦考酚酯、抗淋巴/胸腺细胞球蛋白等。促造血治疗时，可使用雄激素药品以及造血生长因子，如司坦唑醇、十一酸睾酮、丙酸睾酮、重组人粒细胞集落刺激因子、重组人红细胞生成素等，也可进行造血干细胞移植。

再生障碍性贫血要注意早期治疗、坚持治疗，切忌疗程不足而频频换药。

4.地中海贫血，又被称为海洋性贫血，是一组遗传性小细胞性溶血性贫血。这类患者不能摄入过多的铁，否则容易导致体内含铁过多，从而对身体造成危害。治疗药物主要有去铁剂，如甲磺酸去铁胺、去铁酮片、地拉罗司片等。甲磺酸去铁胺可治疗慢性铁过敏，去铁酮片可用于治疗耐受或不愿意接受现有螯合剂治疗铁负荷过多的患者，地拉罗司片则用于因需要长期输血而导致铁质积聚的患者，适用于2岁以上儿童及成人服用。地中海贫血的危害较大，要及早发现并治疗。▲