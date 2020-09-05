主讲人：湖南省人民医院泌尿四科主任、主任医师 杨 科

“不是在上厕所，就是在上厕所的路上”，这句话道出了不少前列腺增生患者的“痛”。

前列腺增生，俗称前列腺肥大，是前列腺体积增大引起患者排尿异常的一种良性疾病，常见于中老年，且发病率随年龄逐渐增加。一般来说，男性在45岁后，前列腺可有不同程度的增生，多在50岁后出现症状，60岁后症状更加明显。

患者会出现排尿困难、尿滴沥、尿频尿急、夜尿增多等不适症状，引发尿路感染，严重影响日常生活。如果未能得到及时有效的治疗，长期梗阻还将损害膀胱逼尿肌，导致膀胱收缩力下降，膀胱内残余尿液返流，引起肾积水，进一步损害肾功能等一系列严重后果。

生活中，男性想鉴别自己是否患有前列腺增生，主要看以下4点：

尿频尿急。这是前列腺增生的早期症状，表现为排尿的频率增加，但每次尿量减少，夜尿也增多。病情较重的患者可出现夜尿10次以上，严重影响睡眠和生活质量。

排尿困难。排尿困难是这种病的重要症状，可出现排尿无力、射程短、尿线变细、尿等待、尿后滴沥不尽、排尿中断、排尿时间延长等，部分患者可能进展为尿潴留。

急性尿潴留。这是前列腺增生失代偿期的表现。此时，尿液无法正常排出，需要导尿引流。

血尿。少数情况下，患者会出现血尿。这是由于前列腺表面的血管怒张，用力排尿等导致血管破裂。通常出血量少，偶尔可致出血性休克。

为了预防前列腺增生，保持良好卫生习惯和生活作息非常重要，比如避免久坐、戒烟限酒、不要熬夜、规律运动等。如果患了前列腺增生，生活中要谨记“六怕”。

怕烟酒。烟酒可使前列腺充血肿胀，加重压迫程度。

怕辛辣。辛辣刺激的食物容易导致便秘症状加重，压迫前列腺，加重排尿困难。

怕受凉。注意下半身保暖，能改善泌尿机能障碍导致的症状。

怕过度运动。适度运动可改善不适症状，但过度运动会加重病情。

怕憋尿。长时间憋尿会加重肾脏和膀胱的压力，可能加重远期并发症。

怕感染。泌尿系统感染会加重前列腺肿大的症状。

如果患有前列腺增生，患者应遵从医嘱，坚持长期用药，改善症状；进行定期检查，了解自己的胆固醇水平，控制情绪，保持良好的心态；如果出现排尿困难、急性尿潴留、血尿等症状，要及时到医院进行治疗。▲