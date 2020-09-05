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颈椎病经常连累肩

深圳大学总医院脊柱外科主任医师 陶惠人 □主治医师 王 斐

2020年09月05日08:42 来源：人民网-生命时报

生活中“肩膀痛＝肩周炎”的观念已经深入人心，而“肩痛医肩”却不能改善病情，这是因为忽略了颈椎病这个潜在的“凶手”。

说起颈椎病，公众对其的认识一般局限于头痛、头晕、脖子痛等症状，殊不知，手臂、肩部疼痛，行走不稳、双手灵活性下降也是颈椎病的常见症状。颈椎一共有7对神经根，它们从脊髓发出，分布到颈肩、胸背、上肢等广泛区域，每一根神经各司其职，支配相应区域的皮肤感觉、肌肉运动。当神经根受到椎间盘、增生骨赘的压迫，它所管辖的区域就会发出警报，出现疼痛。如果受压的神经根刚好是肩膀附近的颈3、颈4神经根，就会引起肩膀放射性疼痛。此外，颈椎曲线不良、脊髓受压导致肩颈肌肉受损，也会造成肩膀疼痛。

对于普通老百姓来说，鉴别肩周炎还是颈椎病最简单的方法就是判断肩关节的主动和被动活动是否受限。我们可以把肩膀向前、后、左、右各个方向进行旋转和移动，如果发现一边肩膀明显没有另外一边灵活，或者活动到某一个位置就卡住了，无论自己努力还是别人帮忙，肩膀都不能达到肩痛之前的活动范围，那么很有可能就是肩周炎了，需要及时去关节外科就诊。如果只是单纯的肩部疼痛，活动范围并不受影响，但是出现了手臂、手指像放电一样的疼痛、麻木，那么就要考虑颈椎病了，需要及时去脊柱外科就诊。对于病情较轻的颈椎病患者，可通过服药、按摩康复等保守疗法缓解不适；若神经压迫严重或保守治疗无效，则要考虑手术治疗。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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