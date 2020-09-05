孕妈看过来 这样做可减少宝宝胎记

胎记是皮肤组织发育异常增生，在皮肤表面出现形状和颜色异常。可以在出生时发现，也可能在出生几个月后才慢慢出现。胎记包括多种类型，主要分为色素型和血管型两种。常见的色素型胎记包括太田痣、先天性黑色素痣、咖啡斑等，而血管型胎记则包括鲜红斑痣、草莓样血管瘤、海绵样血管瘤等。

除咖啡斑可确定与遗传有关外，其他绝大多数胎记病因尚未明确。研究表明，胎记的形成可能与以下几种因素有关：

胚胎期异常发育 胎儿血管形成过程中异常发育，形成血管型胎记；

雌激素 女性长有胎记比例远高于男性，且女性青春期、妊娠期发病率高于平时，表明胎记与雌激素有关；

环境因素 孕妈摄入被污染的食物、水、空气、受到辐射等或许是胎儿形成胎记的原因之一。

绝大多数胎记只是会影响宝宝外貌，不会造成伤害，只需随访观察，不用作特殊处理。对于影响宝宝颜值的胎记，爸妈们可以咨询医生，寻找合适的治疗时机和方式。但是有一些胎记会合并身体器官异常，甚至会有恶变可能，因此爸妈们也不能忽视。

排除遗传因素无法控制外，孕妈在孕期又要如何做才能尽量避免宝宝长胎记呢？

孕妈们要合理饮食，营养均衡。保证锌、铜、钙、镁等微量元素的摄入，不吃生冷刺激性食物，食用安全无污染的蔬菜瓜果，避免摄入含有激素的食物。

孕期注意安全，避免发生腹部碰撞。剧烈腹部碰撞可能会使胎儿毛细血管破裂，从而形成淤血，增加血管型胎记发生可能。

孕期正确护肤，避免使用含有多种金属成分的护肤品，尽量减少使用化妆品。其中的有害物质可能会通过皮肤进入血液循环，最终进入胎儿体内，导致宝宝色素聚集，产生胎记，甚至影响宝宝生长发育。

当然，最重要的是孕妈在孕期保持良好的心态，心情轻松愉悦，情绪稳定，才能利于宝宝生长发育。

文/王欣（北京妇产医院）