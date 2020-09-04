致敬！226天不停歇，“重症八仙”之童朝晖的抗疫历程

9月4日7时50分，首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖出现在呼吸重症监护室，开始常规的交班和查房。经过了近八个月的抗疫战斗，他于9月1日回到医院，顾不上休息，又开始投入到正常的医疗工作中。

童朝晖是新冠肺炎中央指导组专家组成员、国家卫健委医疗救治组专家。早在1月18日，他就作为第一批抵达武汉的呼吸与危重症学科专家，在湖北奋战了100天后，又辗转黑龙江、吉林、青岛、北京等地指导疫情救治工作，行程超过一万五千公里。在来势汹汹的疫情面前，他挽救了大量危重症患者的生命，与其他七位重症专家一起被人亲切地称为“重症八仙”。

我们来看这样一组行程安排：

1月18到4月26日 武汉

4月26日到5月13日 哈尔滨

5月13日到5月19日 吉林

5月19日到6月17日 武汉

6月18日到7月23日 北京地坛医院

7月23日到8月4日 青岛

8月4到8月30日 北京地坛医院

这组无缝衔接，毫无喘息机会的线路安排就是童朝晖的行动轨迹，堪称战疫中最美的逆行路线。从1月到8月，从寒冬到炎夏，童朝晖一直奔波在抗疫路上，他无所畏惧地穿梭在生死之间，用仁心守护生命的温度。为了向生命致敬，向医师致敬，我们用镜头记录下了童朝晖226天在各地抗疫一线舍生忘死奋战的身影，展示他作为白衣天使“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

春节前夕，朝阳医院的同事们在武汉同行的朋友圈照片里，发现了副院长童朝晖（右六）、东南大学附属中大医院副院长邱海波（右七）和北京协和医院杜斌教授（左三）。这时，大家才知道，童朝晖已经于1月18日赶赴武汉。

图为童朝晖在武汉重症病房查房

图为童朝晖在武汉，湖北省人民医院东院区危重症病房查房

童朝晖（左三）等中央指导组专家在哈尔滨医科大学第一医院与撤机第二天的新冠肺炎患者在重症监护病房内合影留念

即便感染风险很高，但是童朝晖教授还坚持为患者听诊。图为在哈尔滨危重症病房内，童朝晖为重症新冠肺炎患者听诊

图为童朝晖冒着巨大的风险，为北京地坛医院新冠肺炎重症患者做气管镜检查。

北京地坛医院重症监护病房前的合影（从左到右为：童朝晖、杜斌、刘景院、姜利）

重症八仙拍摄于武汉

如图依次为：左四：东南大学附属中大医院副院长 邱海波；右三：北京朝阳医院副院长 童朝晖；右一：北京协和医院内科重症医学科主任 杜斌；左二：中山大学附属第一医院重症医学科主任 管向东；右四：东部战区总医院呼吸与危重症医学科主任医师 赵蓓蕾；左一：四川大学华西医院重症医学科主任 康焰；右二：北京宣武医院重症医学科主任 姜利；左三：苏北人民医院重症医学科主任 郑瑞强