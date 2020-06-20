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北京地坛医院已接诊确诊病例183例 危重型病例2例 重型病例11例

2020年06月20日09:10 来源：北京日报

目前，地坛医院本部已扩充救治床位和能力，医疗床位达到1070张，集中力量救治新冠肺炎患者。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京地坛医院副院长吴国安介绍，6月11日之后入院治疗的患者中，目前危重型病例2例，重型病例11例。

吴国安说，自6月11日本市发生新发地批发市场聚集性疫情以来，截至6月18日24时，地坛医院接诊确诊病例183例，无症状感染者13例，共计196例。其中男性114例，女性82例；平均年龄43岁，最小8岁，最大70岁，小于14岁儿童3例。危重型病例2例，重型病例11例。

针对本次新发地市场聚集性疫情的特点，本市集中全市优质专家资源全力救治患者。充实市级重症救治专家组力量，坚持中西医结合，之前长期奋战在武汉抗疫一线的童朝晖、姜利、刘清泉、杜斌等专家加入专家组。对于重症患者，坚持市级重症救治专家组每日巡查及会诊会商机制，研究制定“一人一策”个体化治疗方案，执行每日筛查机制，确保及时发现由轻转重、由重转危的患者，及时进行治疗干预。

本市从18家市属医院抽调了102名医务人员驰援地坛医院。102名医务人员中，有16名具有丰富重症救治经验的护士，有曾在武汉参与重症救治的朝阳医院副院长童朝晖和宣武医院重症医学科主任姜利。吴国安说，目前重型、危重型患者的各项筛查指标基本平稳。（记者 贾晓宏 孙乐琪 李祺瑶）

(责编：杨迪、许晓华)


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