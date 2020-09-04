南非新冠肺炎治愈率达到88% 超55万人得以康复

南非卫生部长穆凯兹3日晚间宣布，当日新增新冠肺炎确诊病例2420例，死亡病例174例，从而使得南非新冠肺炎确诊病例总数达到633015例，死亡病例总数达到14563例。

尽管依旧位居非洲大陆新冠肺炎确诊病例数字首位，但南非新冠肺炎疫情已经呈现向好态势。据穆凯兹透露，截至目前，共有554887人得以康复，这意味着南非新冠肺炎康复率此番再次上升，达到88%，而将近九成的治愈率也令外界对于南非最终战胜疫情充满信心。

此外，南非新冠肺炎检测数目前达到3747101例，而且这一数字还将继续扩大。

目前，南非依旧处于针对新冠肺炎疫情的“封锁令”下，每日22时以后实行宵禁令。不过，随着疫情的好转，继续放松“封锁令”相关规定的呼声愈发高涨。日前，南非餐饮行业协会表示，目前正在和南非政府就放宽宵禁令的可能性展开讨论，并希望南非政府能够为商家提供明确的经营方式指南，以及采取更为清晰的执法，从而使得南非餐饮行业为南非经济复苏起到切实作用。

此前，南非疫情“封锁令”下的烟酒制品销售禁令已经相继解除。(记者 王曦)