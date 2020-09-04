医生有了“云诊室” 首儿所互联网诊疗服务升级啦

“在网上就能复诊取药，太方便了，以后就不用费时费力往北京跑了。” 日前，家住山西的何先生第一次体验互联网诊疗，在完成线上缴费后，3天内快递员将把药品和发票送到他的家中。

早在今年6月1日，首都儿科研究所附属儿童医院在微信小程序“首都儿科研究所附属儿童医院+”上开通了“线上复诊、处方开具、送药到家”的一站式互联网诊疗服务。近日，首儿所在微信小程序的基础上新增了“京医通”微信平台的“远程视频复诊”功能，将接诊科室扩充到21个，设立专门的互联网医疗中心“云诊室”，完成了互联网诊疗的医疗服务渠道、供给和形式的二次“升级”。

何先生的孩子患有川崎病，曾在首儿所心血管内科住院治疗，出院后要继续服药3个月以上，定期回医院复查。眼看药快“见底”了，却没有挂上号，何先生心急如焚，直接坐火车来到北京。在初检护士的提醒下，他打开“京医通”平台，不到一分钟就挂到了当天下午心血管内科“远程视频复诊”的第1号。

“您好！我想开阿司匹林泡腾片和芪冬颗粒，可以开吗？”下午13:00，心血管内科副主任医师丛晓辉刚登陆诊疗系统，就看到有家长上线提问，在了解到孩子的恢复情况、查看了住院病历后，开具了线上处方，并详细说明了服药方法。细心的丛晓辉在结束诊疗前，再一次跟家长确认，“家长，您重复一下两种药的用量？”“阿司匹林是一次吃四分之三片，芪冬颗粒是1次1袋，1天3次。”“没错，您再核对一下药方，要是没有问题，就可以交费了。”用提问的方式帮助家长记牢注意事项，是丛晓辉的看诊习惯，她认为“互联网诊疗的特点是方便快捷，但对医生来说，不能图‘快’，要图‘稳’，要保证和线下门诊一样的医疗质量，甚至还要更高。”

在诊疗过程中丛晓辉得知，何先生本人就在医院，与她只有“一墙之隔”。她表示，在一定程度上，互联网诊疗“打破”了医院的围墙，让医生的服务范围外延，为更多的患者服务。“比如心律失常、高血压等慢性疾病的孩子，服药时间短则几月、长则几年，通过互联网诊疗就可以实现复诊取药，免除了外省市患者的奔波之苦，减轻了经济负担。”

据统计，首儿所互联网诊疗开通3个月来，共接诊患者1532人次，其中皮肤科、内分泌科、变态反应科、保健科、神经内科的接诊量最高，47%的患者完成了取药环节，每天接诊患者从个位数增长到近百人。

门诊部主任牟京辉表示，就诊人数明显增长主要有两个原因：一是对互联网诊疗的不断“升级”，包括在“京医通”平台上开通“远程视频复诊”功能，增加了诊疗渠道，目前“京医通”挂号人数的占比已经达到88%；接诊专业扩充到21个，每天提供560个号源；在门诊楼设立互联网医疗中心的“云诊室”，共有14个诊位，与以往医生手持平板电脑利用门诊间隙完成网上诊疗相比，专门的诊区避免了“上下两头看”的情况，可以让医生集中精力，提高工作效率，减少医疗差错，同时也能提升患者的就医感受；二是患者和医生都在逐渐适应和接受这种新的诊疗模式，尤其是患者体会到便利后，可能会改变就医行为习惯。

“作为互联网医疗的技术支撑部门，我们要既满足患者和医务人员的需求，还要勇于探索和应用新技术，并且保障系统的稳定和安全。”信息中心副主任郭琳琳表示，为了方便医生在线接诊，引入了互联网诊疗专用医生工作站，并使用43寸曲面显示屏，可同时展示内外网双系统，避免了医生使用两个终端进行接诊的困扰。“目前的互联网诊疗刚刚起步，还有很多不完善的地方和很大的拓展空间，下一步我们将开发线上开具检查检验申请单和费用支付功能，按照国家相关政策，实现医保卡脱卡结算。”