妈妈为什么不扔剩菜剩饭

记得小时候，母亲虽然上着班，但每天要给我准备三顿饭。早餐好说，给我钱上学路上买套煎饼果子就可以了。中午和晚上也不复杂，主食无非是馒头，一般是炒两个菜，一荤一素。

她做饭一般都不会剩下，因为对我的饭量了如指掌。哪怕我放学后，吵嚷着饿，她也不会多做，因为知道我经常是“眼大肚子小”。

如果家里来客人，母亲多炒了菜，或者我胃口不好，剩了。那么下一顿，她准是给我炒新菜，自己把剩菜热热吃了。

每每劝母亲，剩菜不好吃，母亲说过去穷还吃不上剩菜呢；上网找依据，剩菜不卫生，母亲说热过之后就杀菌了；生活好了，没必要吃剩菜了，对此，她最常说的一句话是——扔粮食造孽。

有一次，父亲给母亲讲了一个故事加以“讽谏”：说两个老太太，分别得了一箱苹果，一时吃不了就放着，结果出现了坏苹果。一个老太太发现一个坏苹果，就把坏的地方剜掉，吃好的部分。另一个老太太发现一个坏苹果就扔一个，光拣好苹果吃。就这样，一个老太太吃了一个月好苹果，一个老太太吃了一个月坏苹果。你说，谁更划算？

母亲当然听懂了，但一笑置之，却我行我素，继续奉行着她的“不扔剩菜主义”。

长大成了家，过上柴米油盐的日子后，发现做到母亲这一点并不容易。首先，得格外关注妻子和孩子——他们爱吃什么？他们的饭量如何？早晨吃多少？中午吃多少？晚上吃多少？什么时候不爱吃饭？什么时候胃口大开？

如果不在意，那做起饭来，自然要么多了，要么少了。做多少吃多少，是厨艺佳；吃多少做多少，叫“真懂你”。

其次，得对食物有敬畏感。作为一名“80后”，笔者没有饿肚子的记忆；没有务过农，体会不到“汗滴禾下土”的感觉。只是看到超市里的食物琳琅满目，只是看到餐厅里的饭菜花样繁多，于是，扔了剩菜不会心疼，内心缺乏自我约束，没有“造孽感”。

因此，在家做饭，要想不浪费，无非是要做到两个“爱”：一个爱是爱家人，另一个爱是爱劳动。途径都一致：主动亲近、用心接近。

对家人自然要多亲近。至于后者，经常看到媒体报道，有机构组织孩子们去体验农业劳动，下水田插秧，给牛羊喂料。这就是在培养孩子们的珍惜意识。了解了粮食种植过程，并贯注了体力精力，才会明白“粒粒皆辛苦”的道理，就不会轻易再扔剩饭了。