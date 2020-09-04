秋高气爽登山去，切莫忘记护好膝

天高云淡，望断南飞雁，秋季是登高望远好时节。登山不仅可以欣赏风景，放松心情，让疲惫已久的身心得到解放，而且登山也是一种时尚的健身方式，可以增加肌肉力量，提高心肺功能，全面提高身体素质。但在尽情享受登山带来快乐的同时，千万不要忘记保护好自己的膝关节，毕竟登山也是一项考验膝关节功能的运动。

今天，北京中医药大学东方医院风湿科副主任医师韦尼教大家几个登山时保护膝关节的小技巧。

一、登山前

1. 制定适宜的登山计划

根据个人身体状况制定登山计划，包括行走距离、登顶高度、预计所需时间等，应在自身体能承受范围内，不应盲目追求长距离、高强度的登山。俗话说“上山容易，下山难”，对于既往存在膝关节病变的人群，登山时徒步，下山时可选择坐缆车，减少膝关节所受压力。

2. 尽量减少随身所带物品

沉重的背包可以增加登山时膝关节的负重，因此应该尽量减少随身所带物品，将多余的物品放在山下托人看管或置于存贮处。

3. 选择舒适的鞋、护膝，并使用登山杖

舒适的登山鞋对足弓具有良好的支撑作用，有助于保持步伐的稳定。护膝既可保暖，其减震作用还能减少膝关节所受到的外力冲击。研究方向，使用登山杖可将登山时膝关节所受压力至少降低1/4，尤其是在下坡路段，登山杖的作用更加明显。

二、登山时

1. 做好热身运动

千万不能忽视热身运动，充分的热身运动可以让关节、肌肉、韧带等得到拉伸，有效避免软组织损伤。

2. 选择坡度平缓路线，走S形曲线

登山过程中应选择难度不是很大，且坡度较缓的路线，建议行进过程中走S形曲线，而不是直接上下。

3. 放慢速度，适当休息

登山的过程中不要一昧追求速度，可以时不时停下来小憩一会儿，即可欣赏

沿途风景，也能补充水分及能量。

三、登山后

1. 抬高下肢，尽早休息

登山结束后应尽早回去休息，抬高双下肢，减少静脉血液回流阻力，同时避免久站久坐，让膝关节得到充分的休息。

2. 采取热敷方式缓解膝关节不适症状

如果登山后出现膝关节疼痛、肿胀等不适症状，可以采用热敷的方式治疗，或者涂抹具有活血化瘀作用的中药药酒。

此外，还要提醒大家的是，登山虽好但并非适合所有人，尤其是那些具有严重膝关节疾病的人群，不推荐登山作为运动方式。