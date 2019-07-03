女性膝关节比男性脆弱

受访专家：华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科中心副主任医师 张 波

有研究发现，人类自出现社会分工以来，男人要外出奔跑打猎，骨骼变得更坚实，肌肉更发达，奔跑能力更强；女人则在家哺育后代，加上后天锻炼少，导致女性膝盖比男性脆弱。

华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科中心副主任医师张波表示，女性关节比男性脆弱与年龄和激素有关。女性40岁左右，骨密度达到峰值后开始下降，男性的峰值是50岁前后；女性绝经后雌激素水平迅速下降，骨内的钙大量丢失导致骨质下降，骨质疏松会降低骨骼强度，骨质增生会增加骨骼磨损。此外，女性在排卵期时，膝关节附近的肌肉力量会变弱，发生关节意外损伤的概率是平时的2~3倍。

因此，女性不宜长期做剧烈运动，或是需要猛然发力跳跃、转向奔跑等对膝关节有高冲击力的运动，比如篮球、足球、网球等。另外，长期喜欢爬山或爬楼的女性，膝关节容易反复磨损，应尽量少进行，尤其膝关节不好的女性要避免。还有一些年轻女性，平时不怎么运动，突然跑二三十公里，或是参加一次激烈的球类比赛，导致半月板、滑膜、韧带等受伤，或因膝盖疼痛、肿胀、积水等引发急性滑膜炎。

适合女性的运动有散步或慢跑，最好在平路上，步数维持在8千~1万步，不宜过多，若是达到 1.5万~2万步，长期下来会诱发慢性疲劳性膝关节炎。爱好长跑的女性，应控制次数（每周2~3次）和距离（每次5公里左右）。绝经后的女性，由于半月板减震能力下降，弹性减低，不适合跑步，建议散步、游泳或无负重的骑车。另外，有退行性骨关节炎的女性，不建议打太极，因为下蹲动作会让膝关节受力较大，产生损伤。（记者 李珍玉）