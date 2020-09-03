牙齿敏感是怎么造成的？

当有些人的牙齿遇到冷热酸甜就发酸，或是刷牙碰到某些部位时会引起一种酸软、 疼痛的感觉，就会来找医生：“医生，您看看我的牙是不是露神经了？”但经过探针检查，在某个点或区域会引起剧烈的疼痛。牙齿本身没有龋齿（虫牙）等实质性的缺损，医生会告诉你是牙本质敏感（牙齿敏感）。造成牙齿敏感主要有以下几种原因：

1.不当的刷牙方式，如横向刷牙，用力过度，导致牙齿颈部缺损，出现敏感症状。

2.牙齿龋坏形成的龋洞，龋洞会让牙神经很轻易地能够与外界的刺激物相接触，从而引起不适。

3.牙龈退缩，牙龈退缩会使牙根暴露，牙本质小管直接暴露于口腔环境中，牙齿出现敏感症状。

4.夜磨牙、咀嚼硬物，会损耗健康的牙釉质及牙本质，引起牙齿敏感。

正确的处理方式应该注意日常口腔卫生习惯，出现问题及时进行治疗：①养成良好的口腔卫生习惯，学会正确的刷牙方式，早、中、晚各刷牙一次，每次刷牙时间不少于3分钟，饭后用温水漱口。刷牙时要由前向后，由外向里，顺着牙，竖着刷，每颗牙面都要刷干净。②养成健康的饮食习惯，少吃甜食、硬食、酸性食物，不喝酸性饮料，减少饮食对牙釉质、牙本质造成的损耗。③出现牙齿敏感症状后，要及时到正规医院就诊。