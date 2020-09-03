坚决向餐饮浪费说“不”

8月16日，中国消费者协会向广大消费者发出倡议书，以崇尚节约为荣，向餐饮浪费说“不”，争做绿色节约消费的实践者、传播者、监督者。

连日来，包括中消协、各地消协组织在内的全国消协系统通过丰富多彩的形式，开展各类“厉行节约 反对浪费”宣传教育活动，引导广大消费者将节粮惜粮意识内化于心、外化于行，坚决制止餐饮浪费行为。

发出倡议——8月12日，江苏省消费者权益保护委员会联合江苏省餐饮行业协会向广大消费者发出倡议：按需适量点餐，摒弃多吃多拿的就餐心理，餐后主动打包。8月18日，河北省精神文明建设委员会办公室、河北省消费者权益保护委员会联合发出“践行节约 拒绝浪费”倡议。8月19日，湖北省消费者委员会发出倡议：树立健康餐饮观念，珍惜粮食拒绝浪费，我光盘、我光荣，我倡议、我行动。

开展公益宣传活动——8月14日，由山东省社会组织总会、山东省消费者协会、山东省肉类协会联合主办的“厉行节约 反对浪费”食品安全科普知识进社区活动在济南市尚品清河小区举行。活动中，多家食品加工企业推出了适应市场需求的小包装产品。8月21日，重庆新世纪百货万州商都店电视机专卖店，滚动播放中消协制作的“节约为荣 浪费可耻”宣传短视频，让到店的消费者印象深刻。

接下来，中消协以及各地消协组织在促节约、反浪费方面有何工作部署？

“中消协将会同全国消协，通过线上线下结合的方式，把教育引导推向全国。”中消协秘书长朱剑桥说，将通过发放宣传册、制作图片短视频的方式，围绕中心议题，变换角度，将内容推送到消费者手上。此外，计划在今年年底前，组织相关线下公益活动进学校、进社区、进商场，特别是走进基层市县区的消费人群，营造全民崇尚节约、反对浪费的良好氛围。

同时，朱剑桥表示，还将开展消费体验与调查。比如，组织志愿者去体验不同餐饮场所，看看哪些企业做得好，哪些做得不好，给予监督与评价，敦促企业进一步改进。再比如，组织消费者去餐厅厨房当义工，体验从洗菜到处理厨余垃圾的全过程，感受节约的必要性。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 13 版）